Izsaukumu uz negadījumu policija saņēma plkst. 17.52.
Negadījumā iesaistīts kravas auto un vairākas vieglās automašīnas.
Kravas transportlīdzeklis apgāzies uz sāniem, bloķējot abas braukšanas joslas.
Negadījumā cietuši cilvēki. Kā aģentūra LETA noskaidroja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, notikuma vietā strādā mediķi. Pašlaik nav sīkākas informācijas par cietušajiem.
Valsts policija aicina autovadītājus izvēlēties citus braukšanas maršrutus.
Valsts SIA «Latvijas Valsts ceļi» informē, ka negadījuma vietu var apbraukt pa autoceļu Kalnciems-Kūdra un Liepājas šoseju.
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