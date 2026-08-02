Rīgas reģionā negadījumos cietuši deviņi cilvēki, Kurzemē — pieci, Vidzemē — trīs, bet Latgalē — viens.
Starp cietušajiem trīs cilvēki bija velosipēdisti, divi — elektrisko skrejriteņu vadītāji, bet viens — gājējs.
Valstī sestdien reģistrēti 146 satiksmes negadījumi, no kuriem 15 negadījumos cieta cilvēki.
Kopumā valstī fiksēti 405 administratīvie pārkāpumi ceļu satiksmes jomā. No tiem 213 pārkāpumi bijuši par ātruma pārsniegšanu, bet viens par agresīvu braukšanu.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) aģentūru LETA informēja, ka sestdien plkst. 12.55 dienests saņēma izsaukumu uz Friča Blumbaha ielu Talsos, kur notika divu vieglo automašīnu sadursme. Ugunsdzēsēji ar hidraulisko instrumentu palīdzību atbrīvoja vienu cilvēku un nogādāja līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) automašīnai. Notikuma vietā abām automašīnām tika atvienotas akumulatoru klemmes un sakārtota brauktuve, bet plkst. 15.15 darbi noslēdzās.
Tāpat sestdien plkst. 22.22 VUGD saņēma izsaukumu uz Talsu novada Abavas pagastu, kur avarēja vieglā automašīna. Ugunsdzēsēji ar instrumentu palīdzību atbrīvoja vienu cilvēku un nodeva NMPD darbiniekiem. Plkst. 23.17 darbi notikuma vietā noslēdzās.
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