Kā liecina zooloģiskā dārza «Facebook» lapā publicētā informācija, no Lietuvas savvaļas dzīvnieku glābšanas centra uz Siguldas zoodārzu pārvietoti divi Amūras tīģeri Snaipers un Doņuks.
Iepriekš dzīvnieki konfiscēti, jo tie turēti neatbilstoši kādā no Lietuvas zoodārziem. Internetā pieejamā informācija liecina, ka, visticamāk, tie iepriekš mitinājušies Klaipēdas zooloģiskajā dārzā.
Pašlaik dzīvnieki iejūtas jaunajā vidē, un apmeklētāji tos nevar apskatīt.
Amūras tīģeri ir apdraudēta suga. Pēc internetā pieejamās informācijas, pašlaik pasaulē ir apmēram 4000 šo dzīvnieku, bet savvaļā mīt līdz 600 tīģeru.
Kā liecina informācija mājaslapā «tourism.sigulda.lv», Siguldas zooloģiskais dārzs ir lielākais privātais zooloģiskais dārzs Latvijā, kas izvietots 11 hektārus plašā dabas teritorijā Gaujas Nacionālajā parkā.
Zooloģiskajā dārzā iespējams satikt zebras, kamieļus, lemūrus, lamas, alpakas, dambriežus, hailandas govis, poitou ēzelīšus, trusīšus, valē kazas, pāvus, surikatus un daudz citus dzīvniekus.
Kā liecina «Firmas.lv» informācija, SIA «Sigulda zoo» reģistrēta 2018. gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmums vienādās daļās pieder Sandijam Baļčūnam un Danielam Kalvišam.
2025. gadā uzņēmums strādāja ar 519 100 eiro apgrozījumu un 90 730 eiro peļņu.
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