Augusta otrā puse sāksies ar mainīgiem laikapstākļiem, jo tuvākās nedēļas laikā Latvijas teritorijā dominēs ciklonu darbība. Bieži līs un kļūs nedaudz vēsāks, lai gan gaisa temperatūra dienas laikā joprojām lielākajā valsts daļā sasniegs vai arī pārsniegs +20 grādu atzīmi. Nedēļas izskaņā iespējami intensīvāki nokrišņi.
Nedēļas pirmās dienas būs lietainākas — pirmdien daudzviet, bet otrdien pārsvarā Latgales pusē mākoņi nesīs lietu. Ja pirmdien dažviet gaidāmas gan stipras lietusgāzes, gan pērkona dārdi, tad otrdien nepatīkamāku laiku radīs nokrišņu zona Latvijas galējos austrumos, kas nesīs ilgstošāku lietu. Pūtīs pārsvarā lēns rietumu puses vējš, kas pakāpeniski iegriezīsies no ziemeļiem. Gaisa temperatūra abas dienas būs ap +20 grādiem, bet nakts stundās daudzviet nebūs zemāka par +10…+15 grādiem.
Nedēļas vidus laikapstākļu ziņā būtiski neatšķirsies, jo Latvijas teritorija arvien būs ciklonu ietekmē, kas nozīmē, ka varbūtība lietum saglabāsies samērā augsta. Nokrišņu sadalījums gan būs nevienmērīgs, jo lietus zonu izvietojums dienu no dienas būs atšķirīgs, atsevišķus rajonus lietus mākoņi šajās dienās var arī neskart. Būtiska vēja pastiprināšanās nav gaidāma.
Sinoptiķi prognozē, ka nedēļas izskaņā pastāv liela iespējamība intensīvam un ilgstošam lietum, kas potenciāli varētu sākties naktī uz sestdienu un turpināties arī dienas laikā. Lietavas var būt saistītas ar aktīvu ciklonu, kas no dienvidiem, iespējams, šķērsos Latvijas teritoriju. Līdz ar to ir jāņem vērā, ka prognoze vēl var krasi mainīties atkarībā no ciklona virzības trajektorijas.
Abonējiet dienas svarīgāko
PRESS.LV Telegram kanāls — steidzamās ziņas un ekskluzīvi materiāli.
Esiet pirmais, kas komentēs
Lai piedalītos diskusijā, nepieciešams PRESS.LV konts.