Tiesa lēma cietušā pieteikto kaitējuma kompensāciju par morālo aizskārumu un mantisko zaudējumu atstāt bez izskatīšanas.
Zutis aģentūrai LETA norādīja, ka tiesas lēmumu uztvēris ļoti pozitīvi un šādu iznākumu bija gaidījis. Viņaprāt, tiesa konstatēja, ka lietā nebija pierādījumu, kas apliecinātu viņa vainu.
Zutis skaidroja, ka tiesas debatēs viņa advokāts uzsvēris pierādījumu trūkumu, tostarp to, ka nebija liecinieku, kuri būtu redzējuši, ka tieši Zutis piekāvis jaunieti.
Zutis norādīja, ka tiesvedība viņam bija radījusi arī praktiskus ierobežojumus, tostarp liedzot iestāties Zemessardzē pēc kara sākuma Ukrainā un doties uz ārzemēm, lai piedalītos boksa cīņās.
Lietas dalībnieki desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Pēc pilna sprieduma pieejamības dienas, dalībnieki varēs to pārsūdzēt.
Jau ziņots, ka apsūdzība liecina, ka Zutis 2021. gada 20. martā ieradās kādā Jelgavas dzīvoklī un ne mazāk kā četras reizes iesita jaunietim pa galvu un seju.
Zutis apsūdzēts pēc Krimināllikuma 130. panta otrās daļas — par tīšu vieglu miesas bojājumu nodarīšanu. Par šādu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai probācijas uzraudzību, vai sabiedrisko darbu, vai naudas sodu.
Abonējiet dienas svarīgāko
PRESS.LV Telegram kanāls — steidzamās ziņas un ekskluzīvi materiāli.
Esiet pirmais, kas komentēs
Lai piedalītos diskusijā, nepieciešams PRESS.LV konts.