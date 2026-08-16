Latvijas U-16 izlase Rumānijā finālā ar ar 75:69 pārspēja Franciju un pirmo reizi uzvarēja Eiropas U-16 čempionātā. Latvijas basketbolisti turnīru noslēdza bez zaudējumiem.
Par Eiropas čempionāta vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Bendžamins Jānis Beruē, bet turnīra simboliskajā izlasē tika iekļauts arī Markuss Jahovičs.
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