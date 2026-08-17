Balsojumā par zemes vienības Baltegļu ielā 30 lokālplānojuma apstiprināšanu deputāti ar piecām balsīm «par» un septiņām balsīm «pret» to noraidīja.
Savukārt jautājumā par zemes vienības Baltegļu ielā 30 izmantošanas un apbūves saistošajiem noteikumiem, deputātiem atkārtoti balsojot, septiņas balsis bija «par» un septiņas «pret», tādējādi Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bergholcs (AS) paziņoja, ka par šiem abiem jautājumiem deputāti savu viedokli varēs paust domes sēdē.
Komitejas sēdē gan izskanēja viedoklis, ka, noraidot jautājumu par zemes vienības Baltegļu ielā 30 lokālplānojuma apstiprināšanu, deputātiem nebija tiesību balsot par zemes vienības Baltegļu ielā 30 izmantošanas un apbūves saistošajiem noteikumiem.
Izmaiņas lokālplānojumā zemesgabalam Baltegļu ielā 30 rosināja SIA «Rīgas apbedīšanas dienests». Rīgas dome pērn jūnijā nolēma nodot lokālplānojumu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas laikā pašvaldība saņēma 4416 rakstiskus iebildumus, no tiem 4371 bija pret ieceri šajā teritorijā būvēt krematoriju. Tāpat iedzīvotāji pašvaldībā ir iesnieguši kolektīvo iesniegumu pret krematorijas izveidi pie Lāčupes kapiem.
Komitejas sēdē deputāts Vjačeslavs Stepaņenko (SV/AJ) pārmeta, ka publiskajai apspriešanai nav jēgas, ja vairāk nekā 4000 iedzīvotāju viedoklis tiek ignorēts, uz ko saņēma Pilsētas attīstības departamenta speciālistu atbildi, ka publiskajai apspriešanai ir konsultatīvs raksturs un tas nav referendums, kurā balso «par» vai «pret».
Lokālplānojuma kopējā teritorijas platība ir aptuveni 7,9 hektāri. Zemesgabals atrodas Rīgas Kleistu apkaimes dienvidrietumu pusē starp Lāčupes kapiem ziemeļos un Imantu-3 dienvidos.
Teritorija atrodas vienā no mazāk apdzīvotajām Rīgas apkaimēm, un tajā ir dabas un apstādījumu teritoriju pārsvars attiecībā pret apbūves teritorijām.
Lokālplānojumā noteikta dabas un apstādījumu teritorijas apakšzona, kas paredzēta kapsētu ierīkošanai un uzturēšanai.
Teritorijas dienvidrietumu daļā, kur ir augstākais gruntstūdens līmenis, esot pieļaujama tikai sēru birzs un kolumbārija izveide, bet nav atļauti tradicionālie apbedījumi, kā arī atsevišķās daļās pieļaujama krematorija un morga apbūve.
«Firmas.lv» informācija liecina, ka SIA «Rīgas apbedīšanas dienests» reģistrēts 2020. gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmuma īpašnieks ir Jegors Sokolovs.
«Rīgas apbedīšanas dienests» 2024. gadā strādāja ar 49 980 eiro apgrozījumu un 16 310 eiro peļņu.
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