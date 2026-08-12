Паулс в 90 лет сделал то, чего всегда избегал прежде. На сегодняшний день существует лишь одна запись, где он поет собственное произведение на стихи Иманта Зиедониса — «Dziesmiņa par prieku» («Песенка о радости»).

На вопрос о том, каково это — начинать певческую карьеру в столь почтенном возрасте, композитор ответил: «На самом деле, это даже немного дерзко с моей стороны, ведь мне следовало начать петь самому давным-давно. С ранней юности я исполнял композиции Армстронга и других джазовых легенд, а американские джазмены всегда еще и поют. Но я стеснялся это делать. Пожалуй, мне нужно было бы выпить, чтобы набраться смелости», — признается Паулс, который уже несколько десятилетий ведет трезвый образ жизни.