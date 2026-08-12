-Если человек в Латвии пострадал от насильственного преступления, он вправе получить компенсацию из госбюджета (закон «Par valsts kompensāciju cietušajiem»).
Это не выплата от виновного, а отдельное право. Важно, что оно сохраняется, даже если преступник не установлен.
Компенсацию выплачивают, если в результате преступления наступила смерть, причинены тяжкие или средней тяжести телесные повреждения, нарушена нравственность/половая неприкосновенность, человек стал жертвой торговли людьми или заражён ВИЧ/гепатитом B, C.
Размер компенсации. Максимум — 6 минимальных зарплат.
В 2026 г. (минималка 780 €):
– смерть — 4 680 € (100%);
– тяжкие повреждения, изнасилование, торговля людьми — 4212 € (90%);
– средней тяжести повреждения и т.п. — 2 340 € (50%).
Если виновный уже что-то возместил, сумму уменьшают.
Не платят, если это ДТП с правом на компенсацию по OCTA или если положена выплата из Фонда риска лечения (Ārstniecības riska fonds).
Чтобы получить, надо подать заявление в Судебную администрацию (Tiesu administrācija) в течение 3 лет со дня признания потерпевшим. Решение — за месяц.
Конечно, компенсация небольшая, но всё же лучше, чем ничего. Особенно когда преступник не найден или с него нечего взять.
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