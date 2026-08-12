Не платят, если это ДТП с правом на компенсацию по OCTA или если положена выплата из Фонда риска лечения (Ārstniecības riska fonds).

Чтобы получить, надо подать заявление в Судебную администрацию (Tiesu administrācija) в течение 3 лет со дня признания потерпевшим. Решение — за месяц.

Конечно, компенсация небольшая, но всё же лучше, чем ничего. Особенно когда преступник не найден или с него нечего взять.