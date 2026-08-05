Итак,
Конституция гарантирует возмещение, если вред причинило государство.
Satversme 92. pants: Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu.
1. Вред от органа госуправления
Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums.
Когда учреждение (самоуправление, PMLP, VSAA, VID, Sociālais dienests, būvvalde) навредило вам незаконным решением (административным актом) или действием: ошибка в регистре, незаконный отказ, бездействие.
Требовать можно материальный ущерб и нематериальный вред — до 7000 €, при тяжком до 10 000 €, при вреде жизни или особо тяжком вреде здоровью до 30 000 €.
Заявление — в само учреждение. Заявление подаётся в течение года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать об ущербе, но не позже пяти лет со дня, когда учреждение издало незаконный акт или совершило незаконное действие.
2. Вред от уголовного или административного преследования
Kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums (свежая редакция вступила в силу с 01.06.2026).
Суть: против человека велось дело, и он был реабилитирован.
Претендовать могут:
— оправданные по уголовному делу или чьё дело прекращено по реабилитирующим основаниям;
— те, кого задерживали или держали под арестом, а дело разрешилось в их пользу;
— привлечённые по делу об административном правонарушении, если наказание в итоге не наложено.
Требовать можно материальный ущерб, нематериальный вред (те же потолки 7000 / 10 000 / 30 000 €). За дни под стражей — отдельная выплата: двухдневная оплата труда за каждые сутки несвободы.
Заявление — в Генпрокуратуру или Минюст (по уголовным делам) либо в учреждение, вынесшее решение (по административным). Срок — шесть месяцев со дня, когда вступило в силу оправдание или иное решение в пользу пострадавшего.
Общее для обоих
Ущерб нужно доказать документами. Компенсацию снизят, если человек сам способствовал вреду или не принимал меры к его уменьшению. Если будет интерес, то детали можем проанализировать подробнее. Без розовых очков и иллюзий.
Компенсации суды присуждают сдержанно. Но под лежачий камень вода не течет. Государство вам нанесло вред — не надо терпеть. Надо его дисциплинировать, иначе бардак будет продолжаться. Первый шаг всегда письменное заявление в срок.
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