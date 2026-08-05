Требовать можно материальный ущерб и нематериальный вред — до 7000 €, при тяжком до 10 000 €, при вреде жизни или особо тяжком вреде здоровью до 30 000 €.

Заявление — в само учреждение. Заявление подаётся в течение года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать об ущербе, но не позже пяти лет со дня, когда учреждение издало незаконный акт или совершило незаконное действие.

2. Вред от уголовного или административного преследования