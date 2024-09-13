За помощь в похищении внучки арестованы родители Букайнса: СМИ

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере заявила в четверг в программе Латвийского радио "Крустпункта", что против родителей отца ребенка возбуждено уголовное дело за соучастие в совершении преступления.

В программе Латвийского телевидения (LTV) «Панорама» и новостях TV3 сообщалось, что мать сама также немало способствовала возвращению девочки. Мать поехала за ребенком в Россию, сотрудничая там с рекомендованными адвокатами. После освобождения ребенка они оба вернулись домой, перейдя российско-эстонскую границу.

Либиня-Эгнере признала в разговоре с LTV, что возвращение ребенка было сложной задачей, поскольку не было возможности двустороннего сотрудничества с соседней страной.

Мать девочки не хочет подробно рассказывать СМИ о том, что произошло на данный момент, чтобы у ее ребенка была более спокойная жизнь после возвращения.

"В отношении родителей отца, которые помогли отцу попасть в Россию с дочерью, обманным путем (..) используя права на общение с ребенком, возбуждено уголовное дело", - сказала Либиня-Эгнере.

В отделе по связям с общественностью Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что в связи с возвращением ребенка в Латвию был проведен ряд следственных действий, в том числе активное сотрудничество с несколькими учреждениями.

...В уголовном процессе по факту похищения человека продолжаются активные следственные действия, однако в полиции не комментируют, находится ли Букайнс в розыске. В прокуратуре, которая расследует уголовное дело Букайнса "Балтийские антифашисты", подтвердили, что уголовное производство в отношении Букайнса уже выделено, он по-прежнему находится в розыске.

Уже сообщалось, что Букайс, обвиненный в деятельности в антигосударственной организации, не только сбежал из Латвии в середине лета, переправляясь на сапборде через реку, но и похитил и увез в Россию дочь, с матерью которой он развелся. Уже в России Букаинс публично заявил, что попросил там политического убежища.

Минюст Латвии передал матери ребенка контакты российского адвоката в рамках процесса, установленного Гаагской конвенцией 1980 года. По совету адвоката мать приехала в Россию, где в порядке, установленном Гаагской конвенцией, ребенок был передан ей на попечение.

На этой неделе ребенок вернулся в Латвию вместе с мамой.

В октябре прошлого года прокуратура предъявила обвинения шести гражданам Латвии в руководстве и участии в преступлениях, совершенных преступной организацией «Балтийские антифашисты». Одним из этих персон является Букайнс.