За две недели масло подорожало на 40% и это далеко не предел: Данусевич

Сейчас цена производителя на сливочное масло достигла 9,71 евро за кг, или 11,75 евро с НДС. «Поэтому нынешняя цена сливочного масла в магазине - 16,45 евро за килограмм (14 евро за килограмм с учетом акции) - вполне уместна», - говорит Данусевич. Он отмечает, что цены на сливочное масло (как и на другие продукты питания) периодически колеблются.

В 1997 году сливочное масло стоило 2,28 евро/кг, в марте 2016 года - 7,95 евро, в августе подорожало до 13,10 евро, а в сентябре 2021 года упало до 10,75 евро.

Данусевич предполагает, что рынок несколько успокоится благодаря тому, что польское правительство выпустит на рынок запасы сливочного масла, чтобы замедлить рост его цены после повышения НДС на продукты питания (с 0 до 5 %).