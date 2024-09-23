Вторник станет самым теплым днем последней недели сентября: прогноз синоптиков

Ожидается, что будут побиты рекорды тепла для 24 сентября. Самая высокая температура воздуха, зафиксированная в Латвии в этот день, составила +24,9 градуса в 2015 году в Даугавпилсе.

Ожидается малооблачная, сухая и солнечная погода. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер.

Температура воздуха на восходе составит +7...+13 градусов.

В Риге во вторник ожидается сухая и преимущественно солнечная погода со слабым или умеренным ветром с юга и юго-востока. Температура воздуха утром составит +13 градусов, днем +23 градуса.