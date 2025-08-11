Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Вот кого надо штрафовать!» Шофёр грузовика — о том, какие водители самые опасные (ВИДЕО) (1)

Редакция PRESS 11 августа, 2025 10:23

Важно 1 комментариев

Есть такая народная мудрость - "Тише едешь, дальше будешь". Но, как мы видим из этого ролика, такой принцип работает далеко не всегда. 

"Вот явный пример. Этих уродов надо бы штрафовать. На шоссе, где можно ехать на 90 км/ч, он даже на 80 не едет", - возмущается автор видео.

Далее поясняется, что за ними уже образовался длинный хвост из машин. Видно, что впереди совершаются опасные маневры - водители пытаются обогнать.

Шофер, снявший видео, подчеркивает, что в его машине спидометр показывает правильно, поскольку регулярно проверяется. "Вообще таким права нельзя давать, если он не может проехать по дороге. Это потенциальные источники опасности", - комментирует автор свой ролик.

Далее тихоход выезжает на Юрмальское шоссе, где становится в средний ряд, по-видимому, чтобы сознательно помешать остальным водителям. "На 85 едет, это черт-те-что", - недоумевает водитель грузовика.

Его ролик ожидаемо спровоцировал великое множество комментариев. Кто-то полностью согласен с автором, что такая манера вождения должна быть наказуемой, кто-то критикует его самого за то, что не обогнал тихохода, но есть и те, кто оправдывают водителя легкового авто - возможно, у него неправильно показывает спидометр, он ищет какой-то адрес или у него еще какие-то проблемы.

Вот некоторые примеры комментариев:

- Если есть 90, значит, и езжай на 90, а не 65-70. Боишься ехать - сиди дома. Таких клоунов много на дороге.

- Из-за таких идиотов... происходят аварии. Пока нет двух полос в каждом направлении - ДТП будут!

- Аварии происходят, когда пытаются обогнать тех, кто едет на 90-100 км/ч. Всюду говорится о слишком большой скорости. Здесь, если ты обгонишь того, кто едет на 70-80 км/ч, ты даже не нарушишь по скорости. Так что не путайте. Кончайте искать оправдания своих действий. Летунов гораздо больше, чем этих тихоходных водителей, а если что-то происходит, винят тихоходов.

- Соглашусь. Штрафовать надо этих улиток.

- Без причины ехать на более низкой скорости - это наказуемое нарушение. Каждый второй ведь захочет обогнать. И далеко не каждый второй точно оценивает ситуацию при обгоне.

- А если у него несоответствующие шины и человек неопытный, и не знает, что едет медленнее, чем разрешено? Ну, повключай периодически дальний свет, поморгай или привлеки его внимание.... хотя бы бибикай на него... ты ведь не знаешь, из-за чего человек так едет... думаешь, что ты весь из себя профессионал?! Больше всего не понимаю идеи, зачем такие видео в соцсети выкладывать, чего этим можно достичь?

- На экзамене есть такой пункт! Развить скорость езды до разрешенной и ее удерживать! В законе четко и ясно написано: запрещается мешать движению ездой на слишком малой скорости! И на этом дискуссия окончена!

- Купи самолет и летай, никто тебе мешать не будет.

- Пойди выпей валерьянки, отдохни, ты слишком нервничаешь за рулем.

- Если он едет на 85, то очень возможно, что спидометр показывает 90. Спидометры надо калибровать, чтобы то, что они показывают, совпадало с реальностью. Соглашусь, что полиция должна бы таких останавливать, говорить им, на какой скорости они едут, и объявлять предупреждение в качестве первого наказания, а при повторении - уже более серьезно. Дроны есть, пусть смотрят и ловят, такие "паровозики" нельзя не увидеть, прислать экипаж и снять с трассы, остальные смогут ехать, пока его воспитывают.

- Что ты тут, б..., пищишь, недовольный жизнью, если явишься в пункт назначения на 5 минут раньше - это что-то изменит? И вообще уникум - сам едет с телефоном в руках, права у таких лохов, как ты, отбирать надо.

- Правящих государством преступников надо наказать, за то, что за 30 лет не построено ни одно нормальное шоссе с двумя полосами в каждом направлении.

- Могу поспорить, что у легковушки спидометр показывает 90. Если бы он включил WAZE, знал бы, что едет на 80.

- А может быть, он ищет адрес, где съехать надо.

(Иллюстративное фото.)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

