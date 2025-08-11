"Вот явный пример. Этих уродов надо бы штрафовать. На шоссе, где можно ехать на 90 км/ч, он даже на 80 не едет", - возмущается автор видео.

Далее поясняется, что за ними уже образовался длинный хвост из машин. Видно, что впереди совершаются опасные маневры - водители пытаются обогнать.

Шофер, снявший видео, подчеркивает, что в его машине спидометр показывает правильно, поскольку регулярно проверяется. "Вообще таким права нельзя давать, если он не может проехать по дороге. Это потенциальные источники опасности", - комментирует автор свой ролик.

Далее тихоход выезжает на Юрмальское шоссе, где становится в средний ряд, по-видимому, чтобы сознательно помешать остальным водителям. "На 85 едет, это черт-те-что", - недоумевает водитель грузовика.

Его ролик ожидаемо спровоцировал великое множество комментариев. Кто-то полностью согласен с автором, что такая манера вождения должна быть наказуемой, кто-то критикует его самого за то, что не обогнал тихохода, но есть и те, кто оправдывают водителя легкового авто - возможно, у него неправильно показывает спидометр, он ищет какой-то адрес или у него еще какие-то проблемы.

Вот некоторые примеры комментариев:

- Если есть 90, значит, и езжай на 90, а не 65-70. Боишься ехать - сиди дома. Таких клоунов много на дороге.

- Из-за таких идиотов... происходят аварии. Пока нет двух полос в каждом направлении - ДТП будут!

- Аварии происходят, когда пытаются обогнать тех, кто едет на 90-100 км/ч. Всюду говорится о слишком большой скорости. Здесь, если ты обгонишь того, кто едет на 70-80 км/ч, ты даже не нарушишь по скорости. Так что не путайте. Кончайте искать оправдания своих действий. Летунов гораздо больше, чем этих тихоходных водителей, а если что-то происходит, винят тихоходов.

- Соглашусь. Штрафовать надо этих улиток.

- Без причины ехать на более низкой скорости - это наказуемое нарушение. Каждый второй ведь захочет обогнать. И далеко не каждый второй точно оценивает ситуацию при обгоне.

- А если у него несоответствующие шины и человек неопытный, и не знает, что едет медленнее, чем разрешено? Ну, повключай периодически дальний свет, поморгай или привлеки его внимание.... хотя бы бибикай на него... ты ведь не знаешь, из-за чего человек так едет... думаешь, что ты весь из себя профессионал?! Больше всего не понимаю идеи, зачем такие видео в соцсети выкладывать, чего этим можно достичь?

- На экзамене есть такой пункт! Развить скорость езды до разрешенной и ее удерживать! В законе четко и ясно написано: запрещается мешать движению ездой на слишком малой скорости! И на этом дискуссия окончена!

- Купи самолет и летай, никто тебе мешать не будет.

- Пойди выпей валерьянки, отдохни, ты слишком нервничаешь за рулем.

- Если он едет на 85, то очень возможно, что спидометр показывает 90. Спидометры надо калибровать, чтобы то, что они показывают, совпадало с реальностью. Соглашусь, что полиция должна бы таких останавливать, говорить им, на какой скорости они едут, и объявлять предупреждение в качестве первого наказания, а при повторении - уже более серьезно. Дроны есть, пусть смотрят и ловят, такие "паровозики" нельзя не увидеть, прислать экипаж и снять с трассы, остальные смогут ехать, пока его воспитывают.

- Что ты тут, б..., пищишь, недовольный жизнью, если явишься в пункт назначения на 5 минут раньше - это что-то изменит? И вообще уникум - сам едет с телефоном в руках, права у таких лохов, как ты, отбирать надо.

- Правящих государством преступников надо наказать, за то, что за 30 лет не построено ни одно нормальное шоссе с двумя полосами в каждом направлении.

- Могу поспорить, что у легковушки спидометр показывает 90. Если бы он включил WAZE, знал бы, что едет на 80.

- А может быть, он ищет адрес, где съехать надо.

(Иллюстративное фото.)