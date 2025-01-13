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В Великобритании призвали отправить миротворцев в Украину

© Deutsche Welle 13 января, 2025 16:39

Мир 0 комментариев

Бывшие министры обороны Британии считают, что Лондон должен отправить войска в Украину после завершения войны. Они также призвали Великобританию помочь Украине получить членство в НАТО, сообщает Deutsche Welle.

Великобритании следует отправить в Украину военнослужащих-миротворцев после завершения военных действий, заявили бывшие министры обороны королевства Грант Шэппс (2023-2024 гг.) и Гэвин Уильямсон (2017-2019 гг.) в интервью британскому изданию The Telegraph, опубликованном в воскресенье, 12 января.

"Участие британских войск в послевоенных миротворческих силах можно было бы, несомненно, приветствовать, но это лишь малая часть того, в чем действительно нуждается Украина", - сказал Шэппс. По его словам, Великобритания была в авангарде поддержки Украины "против варварского и незаконного вторжения Путина", и теперь Лондон должен помочь Киеву получить членство в НАТО. "Что-либо меньшее стало бы предательством мужества Украины и принципов, которые мы, как утверждается, отстаиваем", - подчеркнул экс-министр обороны.

Со своей стороны Уильямсон отметил, что укрепление мира и безопасности Украины "потребует реальных, физических усилий", поэтому он поддерживает отправку войск в эту страну. По его словам, крайне важно, чтобы в будущем "безопасность Украины поддерживалась извне, будь то благодаря НАТО или таким странам, как Великобритания, которые могут рассматриваться как надежные партнеры".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что размещение иностранного военного контингента в стране станет "одним из лучших инструментов" принуждения России к миру. "Давайте будем практичнее, чтобы сделать это возможным. И мы услышали сигналы из Великобритании в поддержку этого. Мы должны быть смелыми, и мы должны предложить действительно сильные инструменты", - сказал Зеленский на заседании Контактной группы по Украине на базе "Рамштайн" в Германии на прошлой неделе.

Впервые идею размещения западных военнослужащих в Украине в феврале 2024 года озвучил президент Франции Эмманюэль Макрон. После этого европейские страны стали обсуждать возможность такого шага в случае остановки военных действий для мониторинга режима прекращения огня. Интерес к подобному решению проявляет и избранный президент США Дональд Трамп, писала Wall Street Journal. При этом на встрече с Зеленским и Макроном в Париже Трамп подчеркнул, что армия США не будет участвовать в миротворческой миссии, так как, по его мнению, главная роль в защите Украины должна принадлежать Европе.

Позднее стало известно, что европейские государства ведут конкретные переговоры об отправке военного контингента в Украину в случае прекращения или заморозки войны с Россией. Согласно источникам Reuters, минимальная численность такой миссии может составить 40 тысяч солдат из пяти-восьми стран, включая Германию, Великобританию, Францию, Италию и Польшу. При этом в европейских службах безопасности считают, что для защиты Украины от повторной российской агрессии потребуется до 100 тысяч военных.

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