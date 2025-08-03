"Некая Kertriin Petrov опубликовала у себя открытое письмо президенту. Привожу в полном объёме и без цензуры", - пишет он (стиль и орфография оригинала - Ред.).

Уважаемый Президент Эстонской Республики Алар Карис,

Я, гражданка Эстонии, мать и человек с высшим образованием, испытываю глубокую тревогу по поводу того, в каком направлении движется наше государство — как с точки зрения ценностей, так и отношения к человеку.

Я обращаюсь к Вам в связи с публичными заявлениями политика Юргена Лиги и прошу от Вас ясной и содержательной реакции, а не очередного политического молчания.

Недавно в передаче Delfi TV Юрген Лиги назвал людей, подписавших предложение о снижении налога с оборота на продукты питания, «дураками».

Его точная цитата была: «Конституция не запрещает людям быть дураками».

Подобное публичное унижение и высокомерное отношение к своему народу — к своим избирателям — глубоко оскорбительно. Я — мать. Я — человек. В этом отношении я больше не вижу государства, которому нужны его дети, его люди.

Такому государству, похоже, нужна лишь «глупая дойная корова».

Господин Лиги и ранее позволял себе высказывания вроде: «эстонцы жирные и должны меньше есть». Такое отношение полностью игнорирует тот факт, что расстройства пищевого поведения — это проблемы психического здоровья. Я сама выросла в тяжёлых условиях, испытывала голод и тревогу, вызванную им. Поэтому у меня сложные отношения с едой, с которыми я борюсь ежедневно. И я сразу вспоминаю людей с нарушением функции щитовидной железы и другими диагнозами, приводящими к увеличению веса, — проблемами, которые зачастую зависят не от человека, а от генетики. Это жестоко. Этот человек жесток. Господин Лиги не осознаёт эти темы и не уважает людей, которым должен служить. Он не уважает матерей, детей и тех, кто старается выжить.

Уважаемый Президент, в Вашей власти — сесть за стол переговоров с Премьер-министром и настоятельно порекомендовать отозвать таких министров. У Вас есть обязанность общаться с ними и указывать на проблемы. Если Вы этого не сделаете, у меня неизбежно сложится впечатление, что Вы соглашаетесь с происходящим. Что в Эстонии человеку не важно, как он живёт — важна лишь бесперебойная работа государственной машины. Хотя, если быть честной, именно это господин Лиги и говорил публично. Это доводит до слёз.

Я также хочу обратить внимание на отношение к детям в Эстонии. В новостях говорят, что из туш диких свиней делают консервы и отправляют в Украину. В то же время в Эстонии более 4000 детей страдают от нехватки еды. Разве наши дети не имеют ценности? Или они недостаточно «сексуальны», чтобы получить внимание, как какая-нибудь зарубежная гуманитарная катастрофа?

И почему убивают домашних свиней? Ведь из них тоже можно делать консервы. Здравый смысл отказывается всё это понимать.

Внутриполитически я чувствую всё большее отчуждение. Премьер-министр заявляет, что рост цен на продукты вызван «слишком большим количеством торговых площадей», в то время как цены растут, и людям тяжело. Слова бросаются в воздух, но отсутствует сочувствие. Руководствуясь этой логикой, я предлагаю закрыть школы и уволить учителей, которые обучали наших министров. Экономия была бы огромной. Почему бы не закрыть? Слушая министров, становится ясно: с образованием у нас большие проблемы.

Меня тревожит то, что мы тратим колоссальные суммы на проекты вроде Rail Baltic, о котором уже говорят как об «вечном источнике расходов». В то же время людей обкладывают налогами — налог на автомобили, высокие цены на энергию, налоги на продукты. Зачем всё это делается? За счёт психического здоровья людей? За счёт их физического состояния?

И на фоне всего этого — правительство повышает себе компенсации за транспорт. В то утро я почувствовала, как вы все плюнули людям в лицо. Всем, кто там наверху. Боль проникла в самое сердце.

Дорогой Президент, прошу Вас искренне — добейтесь отставки политиков, которые злоупотребляют своей властью, не уважают людей, которые их выбирали.

Пожалуйста, посмотрите на эстонскую жизнь глазами одной матери, одного ребёнка, одного простого человека. Не через призму партийной карьеры или большой политической игры.

Я больше не боюсь войны. Я больше боюсь эстонского правительства. И это печально. На Вас лежит ответственность нас защищать — словом, сердцем, по-человечески.

В завершение: пожалуйста, откажитесь от всех компенсаций и установите себе зарплату в размере 1300 евро в месяц. Тогда, возможно, вы вернётесь на уровень обычных людей. Тогда, возможно, вы почувствуете, что значит повседневность простого эстонца.

Я жду не «корректного ответа», а реального шага.

С уважением,

Мать и гражданка Эстонии

(возможно, письмо получилось слишком эмоциональным и затрагивает много тем, но именно этого всего в стране уже слишком много)".

Письмо продублировано на трех языках - английском, русском и эстонском.