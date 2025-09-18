В Риге выступит популярный певец Димаш Кудайберген

В его голосе умещается три — баритон, тенор и альтино. Он играет на разных инструментах и поет на девяти языках в самых разнообразных жанрах: от оперы до рэпа, от рока до народной музыки, используя в своем творчестве технику кроссовера. Вокальные способности Димаша Кудайбергена действительно впечатляют, ведь его голос охватывает почти весь диапазон фортепиано и даже выходит за его пределы.

Впервые на сцену Динмухаммед (Димаш) Канат-Улы Кудайберген вышел в возрасте двух лет. Его родители — заслуженные певцы Казахстана. Всё свое детство Димаш участвовал в концертах и музыкальных конкурсах, пел, играл на классических и народных казахских инструментах, сам сочинял стихи и аранжировал музыку.

Всеазиатская слава пришла к Димашу после того, как его пригласили поучаствовать в китайском телешоу «Singer» на канале «Hunan TV». В 22 года он стал самым молодым певцом в истории программы, где выступают признанные звезды. Там он занял второе место. Димаш участвовал в еще ряде китайских телевизионных шоу и записал несколько китайских синглов. После этого количество его поклонников стало расти в геометрической прогрессии.

На его самом первом сольном концерте в Астане присутствовало 30 тысяч зрителей. А вскоре в Алма-Ате во время концерта на открытой площади его уже слушали 150 тысяч человек. В родном Казахстане он получил все возможные награды и премии. В Китае был признан «Самым популярным певцом Азии» по версии «Top Chinese Music Awards», «Лучшим зарубежным певцом» по версии «MTV».

У него фан-клубы в 114 странах мира. В Азии Димаш собирает самые большие стадионы до 40 тысяч зрителей одновременно. За время его карьеры артист успел поработать с Хосе Карерасом, Пласидо Доминго и многими другими популярными музыкантами.

На концерте в Риге музыкант исполнит свои лучшие песни, а также представит абсолютно новый материал. Билеты на большой концерт Димаша доступны в кассе Mticket.