Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 18. Сентября Завтра: Alita, Elita, Liesma
Доступность

В Риге выступит популярный певец Димаш Кудайберген

Редакция PRESS 18 сентября, 2025 14:48

История и культура 0 комментариев

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

В его голосе умещается три — баритон, тенор и альтино. Он играет на разных инструментах и поет на девяти языках в самых разнообразных жанрах: от оперы до рэпа, от рока до народной музыки, используя в своем творчестве технику кроссовера. Вокальные способности Димаша Кудайбергена действительно впечатляют, ведь его голос охватывает почти весь диапазон фортепиано и даже выходит за его пределы.

Впервые на сцену Динмухаммед (Димаш) Канат-Улы Кудайберген вышел в возрасте двух лет. Его родители — заслуженные певцы Казахстана. Всё свое детство Димаш участвовал в концертах и музыкальных конкурсах, пел, играл на классических и народных казахских инструментах, сам сочинял стихи и аранжировал музыку.

Всеазиатская слава пришла к Димашу после того, как его пригласили поучаствовать в китайском телешоу «Singer» на канале «Hunan TV». В 22 года он стал самым молодым певцом в истории программы, где выступают признанные звезды. Там он занял второе место. Димаш участвовал в еще ряде китайских телевизионных шоу и записал несколько китайских синглов. После этого количество его поклонников стало расти в геометрической прогрессии.

На его самом первом сольном концерте в Астане присутствовало 30 тысяч зрителей. А вскоре в Алма-Ате во время концерта на открытой площади его уже слушали 150 тысяч человек. В родном Казахстане он получил все возможные награды и премии. В Китае был признан «Самым популярным певцом Азии» по версии «Top Chinese Music Awards», «Лучшим зарубежным певцом» по версии «MTV».

У него фан-клубы в 114 странах мира. В Азии Димаш собирает самые большие стадионы до 40 тысяч зрителей одновременно. За время его карьеры артист успел поработать с Хосе Карерасом, Пласидо Доминго и многими другими популярными музыкантами.

На концерте в Риге музыкант исполнит свои лучшие песни, а также представит абсолютно новый материал. Билеты на большой концерт Димаша доступны в кассе Mticket.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:25 18.09.2025
Рига оставит ночные автобусы до конца октября
Bitnews.lv 56 минут назад
Музей Ротко получил два редких оригинала художника
Bitnews.lv 1 час назад
Франция взрывается: возможный налог на богачей вызвал хаос
Bitnews.lv 1 час назад
«Ситуация критическая»: медикам требуется 133 миллиона
Bitnews.lv 1 час назад
Италия: дресс-код для школы
Sfera.lv 3 часа назад
Литва: поэта каждый может обидеть…
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: ах, как народ любит своё правительство!
Sfera.lv 4 часа назад
Литва: задержали интернациональную банду «посылочных» террористов
Sfera.lv 6 часов назад

Резекне: презентация нового СПА

Новости Латвии 15:10

Новости Латвии 0 комментариев

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

Читать
Загрузка

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Важно 15:06

Важно 0 комментариев

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Читать

Бесконечный курорт и праздник — за наш счёт: Pietiek о порядках в госуправлении

Важно 15:02

Важно 0 комментариев

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

Читать

Плач по средним школам: Мелбарде прикрывается правом детей на получение профессии

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

Читать

Сегодня были отменены 13 автобусных рейсов из Риги и в столицу

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Читать

Ищите хорошее место работы? Посмотрите в сторону Mēness aptieka!

Новости партнеров 14:34

Новости партнеров 0 комментариев

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

Читать