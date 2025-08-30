Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«В Риге негде учиться плавать?» Рижанин три часа простоял в очереди для покупки абонемента в бассейн

Редакция PRESS 30 августа, 2025 10:36

0 комментариев

"Может ли быть такое, что в Риге не хватает возможностей учиться плавать?" - задаёт вопрос в соцсети "Х" Карлис. Ему пришлось простоять в очереди три часа, чтобы купить абонемент в бассейн на Кипсале.

"Совершенно не помню, чтобы я стоял в такой длинной очереди. В 8:00 в бассейне на Кипсале начали продавать абонементы на обучение плаванию, и это очередь 25 минут спустя (за мной ещё человек двадцать)", - пишет он.

Недоумение Карлиса и многих других жителей Риги и Латвии вызывает то, что в нашу цифровую эпоху запись в бассейн не организована в электронной среде и всё происходит по старинке. Кто-то из комментаторов даже назвал это "каменным веком". 

"Час спустя я уже стою ближе к кассам. Кто-то в очереди читает книгу, кто-то дрожит от холода в майке и шортах, кто-то знакомится между собой", - описывает Карлис ситуацию в комментариях, делая вывод, что надо приходить как можно раньше. Ему ответили, что самые первые желающие приобрести абонементы пришли уже в 6 часов утра.

А что ещё пишут в комментариях? Например, вот что:

- Когда-то я звонила в бассейн "Кипсала", но когда услышала об этом способе записи, мысленно отложила обучение плаванию.

- Ого, я об этом слышала, но до конца не верила.

- Если живёшь в районе Плявниеков, Дарзциемса, то с бассейнами там слабо. Хотела дочь записать, ей очень нравится. До сих пор хочу. Обыскалась, ничего не поняла. И ездить тоже нет возможности.

- Дигитализация до Кипсалы ещё не дошла? Где все эти э-системы, если надо в очередях стоять, чтобы купить абонемент...

- Да, в Риге не хватает возможностей учиться плавать. Даже на предусмотренных для 2-х классов занятиях по обучению плаванием из 29 детей в классе плавать предложили десятерым. Мы и в частном порядке ничего толкового не нашли.

- Не только  в Риге [не хватает], но и в Латвии.

- Это уже традиция. Я стояла в очереди и тогда, когда мои дети туда ходили учиться плавать. А что делать, если бассейнов и детских тренеров мало...

- Что касается обучению детей плавать - точно. 4 часа в очереди - это классика из моего опыта в доме спорта "Даугава" в течение нескольких лет. И неважно, что в прошлом году плавали - надо в очереди стоять каждый год. Надеюсь, что сейчас что-то изменилось в лучшую сторону.

- Я в "Даугаве" стояла 4 года подряд в очереди, в Олимпийском центре Rimi - 3. Наконец они сделали в электронном виде - правда, всё равно каждый год надо записываться. Плавают двое детей, я бы и сама хотела, но вот денежки...

- Уже давно Латвия в Европе - лидер по числу утонувших детей. Выводы делайте сами.
 

- А что, Даугава уже высохла?

 

Каллас: «Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций Украине»

На встрече в Копенгагене министры иностранных дел стран ЕС обсуждают 19-й пакет санкций против РФ, который Еврокомиссия планирует ввести в сентябре.

Ермак на встрече с Уиткоффом: РФ тормозит мирные инициативы

Глава офиса президента Украины Ермак на встрече со спецпосланником Трампа Уиткоффом в Нью-Йорке призвал оказать давление на Россию из-за ее военных преступлений и срыва мирных инициатив.

Апелляционный суд США признал большинство тарифов, введенных Трампом, незаконными

Апелляционный суд США постановил, что большинство тарифов, введенных Дональдом Трампом, являются незаконными, так как президент не имеет полномочий вводить их по Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Несмотря на это, тарифы останутся в силе до 14 октября, чтобы Белый дом мог обжаловать это решение в Верховном суде.

Тайвань готовится к нападению Китая

На тайваньском острове Цзиньмэнь, в нескольких километрах от побережья Китая, было обычное утро пятницы, когда тишину нарушил вой сирены воздушной тревоги. В здании местной администрации люди выключили свет и спрятались под столами. Кто-то побежал на подземную парковку. В ближайшей больнице персонал бросился оказывать помощь людям с кровавыми ранами, которые, шатаясь, заходили в здание.

Граждане третьих стран без латвийской визы или ВНЖ перед въездом в страну должны будут дать сведения о себе

Граждане третьих стран, не имеющие выданной Латвией визы или ВНЖ, с 1 сентября должны будут перед въездом в Латвию предоставлять сведения о себе и цели своей поездки в Информационную систему по предотвращению угрозы государству eta.gov.lv, сообщили агентству LETA в МИД ЛР.

«Хорошо, что все живы»: на Таллинском шоссе попал в аварию автобус из Украины

В пятницу, 29 августа, на Таллинском шоссе за Скулте попал в ДТП автобус из Украины, который неудачно обогнал легковой автомобиль из Польши. В больницу доставлены водитель и пассажир легкового автомобиля, сообщает программа Degpunktā.

