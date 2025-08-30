«В Риге негде учиться плавать?» Рижанин три часа простоял в очереди для покупки абонемента в бассейн

"Совершенно не помню, чтобы я стоял в такой длинной очереди. В 8:00 в бассейне на Кипсале начали продавать абонементы на обучение плаванию, и это очередь 25 минут спустя (за мной ещё человек двадцать)", - пишет он.

Недоумение Карлиса и многих других жителей Риги и Латвии вызывает то, что в нашу цифровую эпоху запись в бассейн не организована в электронной среде и всё происходит по старинке. Кто-то из комментаторов даже назвал это "каменным веком".

"Час спустя я уже стою ближе к кассам. Кто-то в очереди читает книгу, кто-то дрожит от холода в майке и шортах, кто-то знакомится между собой", - описывает Карлис ситуацию в комментариях, делая вывод, что надо приходить как можно раньше. Ему ответили, что самые первые желающие приобрести абонементы пришли уже в 6 часов утра.

А что ещё пишут в комментариях? Например, вот что:

- Когда-то я звонила в бассейн "Кипсала", но когда услышала об этом способе записи, мысленно отложила обучение плаванию.

- Ого, я об этом слышала, но до конца не верила.

- Если живёшь в районе Плявниеков, Дарзциемса, то с бассейнами там слабо. Хотела дочь записать, ей очень нравится. До сих пор хочу. Обыскалась, ничего не поняла. И ездить тоже нет возможности.

- Дигитализация до Кипсалы ещё не дошла? Где все эти э-системы, если надо в очередях стоять, чтобы купить абонемент...

- Да, в Риге не хватает возможностей учиться плавать. Даже на предусмотренных для 2-х классов занятиях по обучению плаванием из 29 детей в классе плавать предложили десятерым. Мы и в частном порядке ничего толкового не нашли.

- Не только в Риге [не хватает], но и в Латвии.

- Это уже традиция. Я стояла в очереди и тогда, когда мои дети туда ходили учиться плавать. А что делать, если бассейнов и детских тренеров мало...

- Что касается обучению детей плавать - точно. 4 часа в очереди - это классика из моего опыта в доме спорта "Даугава" в течение нескольких лет. И неважно, что в прошлом году плавали - надо в очереди стоять каждый год. Надеюсь, что сейчас что-то изменилось в лучшую сторону.

- Я в "Даугаве" стояла 4 года подряд в очереди, в Олимпийском центре Rimi - 3. Наконец они сделали в электронном виде - правда, всё равно каждый год надо записываться. Плавают двое детей, я бы и сама хотела, но вот денежки...

- Уже давно Латвия в Европе - лидер по числу утонувших детей. Выводы делайте сами.



- А что, Даугава уже высохла?