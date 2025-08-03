Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В лесах Селии запретили сбор ягод и грибов (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 3 августа, 2025 08:30

Важно 1 комментариев

LETA

В лесах Селии на деревьях появились знаки с надписью "Военный объект", привлекшие внимание местных жителей. Эти знаки предупреждают о том, что запрещено передвижение пешком и на транспорте, фото- и видеосъемка, сообщает "Неаткарига" со ссылкой на телеканал Vidusdaugavas televīzija.

Знаками высотой 2 м, размещенными через каждые 50 м, отмечена площадь около 25 тыс. га. К их установке приступили в начале июля, работу планируется завершить к концу сентября.

Предупреждающие знаки опоясывают территорию военного полигона, и те, кто зашел за эту границу, подвергают себя опасности: на полигоне не следует собирать грибы и ягоды, так как там предусмотрены активные учения с использованием боевых патронов и различной техники. Это вызвало волнения среди местного населения, особенно среди тех, кто регулярно ходит в лес для сбора ягод и грибов на продажу.

"Грустно, очень грустно. Как будто отняли какое-то лакомство. Тут с детства хожено. Не хочу даже думать, что там будет, но той красоты там не будет, что теперь есть. Каждая ягодка, каждый грибочек никому не достанутся", - горюет местная жительница Инара.

Сбор даров леса помог ее семье пережить тяжелые времена и дать детям образование.

Несмотря на перемены, Инара старается позитивно смотреть в будущее, найти новые места для сбора грибов и ягод, а еще радуется, что благодаря полигону на селе станет более людно и улучшится инфраструктура.

Начальник центра поддержки военного полигона "Селия" майор Гатис Муйжниекс сообщил, что активное патрулирование начнется осенью. Он предполагает, что человеку, пересекшему границу полигона, на первый раз будет объявлено предупреждение. Муйжниекс считает, что будет та же практика, что и в Адажи: гражданское население будут административно наказывать за нарушение границы полигона. Он также подчеркнул, что на полигоне "Селия" сейчас активно ведутся работы, параллельно строительству проводятся военные учения и территория постепенно развивается. Строительство первой очереди планируется завершить к концу нынешнего года.

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

