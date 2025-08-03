Знаками высотой 2 м, размещенными через каждые 50 м, отмечена площадь около 25 тыс. га. К их установке приступили в начале июля, работу планируется завершить к концу сентября.

Предупреждающие знаки опоясывают территорию военного полигона, и те, кто зашел за эту границу, подвергают себя опасности: на полигоне не следует собирать грибы и ягоды, так как там предусмотрены активные учения с использованием боевых патронов и различной техники. Это вызвало волнения среди местного населения, особенно среди тех, кто регулярно ходит в лес для сбора ягод и грибов на продажу.

"Грустно, очень грустно. Как будто отняли какое-то лакомство. Тут с детства хожено. Не хочу даже думать, что там будет, но той красоты там не будет, что теперь есть. Каждая ягодка, каждый грибочек никому не достанутся", - горюет местная жительница Инара.

Сбор даров леса помог ее семье пережить тяжелые времена и дать детям образование.

Несмотря на перемены, Инара старается позитивно смотреть в будущее, найти новые места для сбора грибов и ягод, а еще радуется, что благодаря полигону на селе станет более людно и улучшится инфраструктура.

Начальник центра поддержки военного полигона "Селия" майор Гатис Муйжниекс сообщил, что активное патрулирование начнется осенью. Он предполагает, что человеку, пересекшему границу полигона, на первый раз будет объявлено предупреждение. Муйжниекс считает, что будет та же практика, что и в Адажи: гражданское население будут административно наказывать за нарушение границы полигона. Он также подчеркнул, что на полигоне "Селия" сейчас активно ведутся работы, параллельно строительству проводятся военные учения и территория постепенно развивается. Строительство первой очереди планируется завершить к концу нынешнего года.