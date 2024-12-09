В Латвии началась метеорологическая зима. Стоит ли ждать на Рождество много снега?

Метеорологическая зима наступает, если в течение пяти суток подряд средняя температура воздуха остается ниже нуля. Хотя не на всех метеостанциях этот критерий был выполнен, в целом по стране за последние пять суток температура воздуха была немного ниже нуля, поэтому метеорологическая зима началась 4 декабря, в первый день, когда средняя температура в Латвии опустилась ниже нуля.

В предыдущие два года метеорологическая зима в Латвии начиналась 17 ноября, а местами в Курземе — на месяц раньше обычного.

По текущим прогнозам, устойчивые морозы и снег в ближайшее время не ожидаются. Во второй половине декабря прогнозируется увеличение осадков и более сильный западный ветер, поэтому вероятность встретить снежное Рождество невелика.