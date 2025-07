В этот день в оккупированной Латвии фактически начался Холокост: на место сожженной синагоги сегодня несут цветы

4 июля 1941 года по приказу нацистов была сожжена Большая хоральная синагога на улице Эмилияс Беньяминяс в Риге, а также еще четыре еврейские религиозные постройки. Сегодня власти Латвии отдают дань памяти погибших и возлагают цветы на место разрушенной синагоги.

В памятниых мероприятиях участвовали спикер Сейма Дайга Миериня и президент Латвии Эдгар Ринкевич.

"4 июля 1941 года — трагическая страница в нашей истории. В этот день фактически начался организованный гитлеровским режимом Холокост на территории оккупированной Латвии. Помним и не забываем", — написал президент в Твиттере/X.

#Latvia mourns tens of thousands of Jews that have been murdered by Nazis and their collaborators during WWII. This morning, together with leaders of the Jewish community I laid flowers at the ruins of Riga Great Choral Synagogue burnt by Nazis during their occupation #NeverAgain pic.twitter.com/81QFYLKBb2