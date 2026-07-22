Как сообщает EPPO, действия проводятся в рамках уголовного процесса, начатого весной 2026 года по материалам KNAB. Расследуется возможное мошенничество в крупном размере и злоупотребление служебным положением при проведении двух публичных закупок на общую сумму 657 000 евро (491 500 и 165 500 евро).
По данным следствия, предприниматель якобы заранее договорился с членом закупочной комиссии больницы о корректировке технической спецификации под конкретного поставщика, что дало ему необоснованное преимущество.
В Европейском ведомстве по защите государственного имущества (EPPO) заявили, что существуют подозрения в том, что подобные действия были совершены путем злоупотребления служебным положением и введения в заблуждение относительно беспристрастности процедуры закупок, что нанесло ущерб финансовым интересам Европейского союза.
Это очередной эпизод в серии уголовных дел, связанных с возможными нарушениями при публичных закупках в латвийских больницах. Ранее обыски уже проводились в Видземской больнице, Травматологической и ортопедической больнице, а также в клинике Паула Страдыня.
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