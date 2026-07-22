По данным следствия, предприниматель якобы заранее договорился с членом закупочной комиссии больницы о корректировке технической спецификации под конкретного поставщика, что дало ему необоснованное преимущество.

В Европейском ведомстве по защите государственного имущества (EPPO) заявили, что существуют подозрения в том, что подобные действия были совершены путем злоупотребления служебным положением и введения в заблуждение относительно беспристрастности процедуры закупок, что нанесло ущерб финансовым интересам Европейского союза.