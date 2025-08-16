Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В 2026 году ужесточат требования к работе в сфере красоты: что изменится

16 августа, 2025

Азбука здоровья 0 комментариев

С 1 января 2026 года в Латвии вступят в силу новые правила оказания бьюти-услуг. Они коснутся процедур с высоким риском инфицирования — таких, где прокалывается кожа или используется сложное оборудование. По новым нормам такие услуги смогут оказывать только сертифицированные лица, прошедшие специальное обучение, а выполнять их в домашних условиях будет запрещено.

Изменения предусмотрены поправками в Постановлении Кабинета министров (МК) № 631 «Гигиенические требования к предоставлению услуг красоты», которые вступят в силу 1 января 2026 года.

Почему это вводят

В пояснительной записке к поправкам говорится, что рынок индустрии красоты активно растёт. В нём появляются медицинские устройства и электрические приборы, которые не являются медицинскими в строгом смысле, но по характеру действия и рискам к ним приравниваются. Это, например, лазеры для удаления волос или татуировок, аппараты для омоложения кожи, липолиза и других процедур. 

Часть оборудования продаётся по сравнительно низким ценам, но и качество таких приборов бывает сомнительным. Чтобы исключить риски и для клиентов, и для отрасли в целом, решено конкретно прописать требования к тем, кто оказывает услуги.

Кто сможет работать

Новый порядок уточняет: высокорисковые процедуры имеют право выполнять только сертифицированные специалисты. могут использовать в предоставлении услуг красоты квалифицированный поставщик услуг — сертифицированный медицинский специалист в соответствии с компетенцией медицинского специалиста в красоте, который получил профессиональное образование, подтвержденное государственно признанным документом о профессиональной квалификации или профессиональном дальнейшем образовании и совершенствовании.Таким образом, ответственность возлагается именно на поставщика услуги: он обязан обладать знаниями и навыками, подтверждёнными документально.

До сих пор закон регулировал условия оказания процедур (возраст клиента, санитарные требования), но не предъявлял прямых требований к квалификации мастеров. Теперь это изменится.

Где можно, а где нет

Серьёзное новшество касается места оказания услуг. Если раньше допускалось проведение процедур в отдельной комнате дома, то с 2026 года такой возможности не будет. Высокорисковые процедуры запрещено будет предлагать в мобильном варианте: то есть ни у клиента на дому, ни у мастера в квартире.

В «Рекомендациях для поставщиков бьюти-услуг» Инспекция здравоохранения прямо указывает: невозможно обеспечить надлежащий уровень гигиены, если кушетка и инструменты стоят в жилой комнате среди обычных вещей. Как объясняется в аннотации к поправкам, в настоящее время постановление № 631 все же позволяет предоставлять услуги с высоким риском дома, поскольку в пункте 14 постановления только указано, что они предоставляются в отдельном помещении, что означает: если такое помещение обустроено, то других исключающих ограничений нет.

Информирование клиентов

Правила также уточняют обязанности мастеров. Теперь они должны не только до начала процедуры предупредить клиента о рисках, но и перед использованием конкретных аппаратов — медицинских или приравненных к ним. Речь идёт о возможных осложнениях для здоровья, связанных с применением того или иного устройства.

Новые требования формируют жёсткие рамки: сложные и потенциально опасные процедуры можно будет проводить только сертифицированным специалистам и только в помещениях, отвечающих санитарным нормам. Домашние кабинеты и визиты на квартиры уйдут в прошлое.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать