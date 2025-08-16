В 2026 году ужесточат требования к работе в сфере красоты: что изменится

Изменения предусмотрены поправками в Постановлении Кабинета министров (МК) № 631 «Гигиенические требования к предоставлению услуг красоты», которые вступят в силу 1 января 2026 года.

Почему это вводят

В пояснительной записке к поправкам говорится, что рынок индустрии красоты активно растёт. В нём появляются медицинские устройства и электрические приборы, которые не являются медицинскими в строгом смысле, но по характеру действия и рискам к ним приравниваются. Это, например, лазеры для удаления волос или татуировок, аппараты для омоложения кожи, липолиза и других процедур.

Часть оборудования продаётся по сравнительно низким ценам, но и качество таких приборов бывает сомнительным. Чтобы исключить риски и для клиентов, и для отрасли в целом, решено конкретно прописать требования к тем, кто оказывает услуги.

Кто сможет работать

Новый порядок уточняет: высокорисковые процедуры имеют право выполнять только сертифицированные специалисты. могут использовать в предоставлении услуг красоты квалифицированный поставщик услуг — сертифицированный медицинский специалист в соответствии с компетенцией медицинского специалиста в красоте, который получил профессиональное образование, подтвержденное государственно признанным документом о профессиональной квалификации или профессиональном дальнейшем образовании и совершенствовании.Таким образом, ответственность возлагается именно на поставщика услуги: он обязан обладать знаниями и навыками, подтверждёнными документально.

До сих пор закон регулировал условия оказания процедур (возраст клиента, санитарные требования), но не предъявлял прямых требований к квалификации мастеров. Теперь это изменится.

Где можно, а где нет

Серьёзное новшество касается места оказания услуг. Если раньше допускалось проведение процедур в отдельной комнате дома, то с 2026 года такой возможности не будет. Высокорисковые процедуры запрещено будет предлагать в мобильном варианте: то есть ни у клиента на дому, ни у мастера в квартире.

В «Рекомендациях для поставщиков бьюти-услуг» Инспекция здравоохранения прямо указывает: невозможно обеспечить надлежащий уровень гигиены, если кушетка и инструменты стоят в жилой комнате среди обычных вещей. Как объясняется в аннотации к поправкам, в настоящее время постановление № 631 все же позволяет предоставлять услуги с высоким риском дома, поскольку в пункте 14 постановления только указано, что они предоставляются в отдельном помещении, что означает: если такое помещение обустроено, то других исключающих ограничений нет.

Информирование клиентов

Правила также уточняют обязанности мастеров. Теперь они должны не только до начала процедуры предупредить клиента о рисках, но и перед использованием конкретных аппаратов — медицинских или приравненных к ним. Речь идёт о возможных осложнениях для здоровья, связанных с применением того или иного устройства.

Новые требования формируют жёсткие рамки: сложные и потенциально опасные процедуры можно будет проводить только сертифицированным специалистам и только в помещениях, отвечающих санитарным нормам. Домашние кабинеты и визиты на квартиры уйдут в прошлое.