Что ж, экс-мэр почему-то не стал фотографироваться на фоне скандальных столбиков, но предпочёл вид отремонтированной улицы Гертрудес. Хотя во время пребывания Стакиса на посту главы думы, именно ситуация с улицей Гертрудес стала притчей во языцех. Там проваливались автомобили. А ремонт никак не мог начаться. И даже начавшись в 2022 году, продолжался на небольшом участке Риги больше двух лет.

"Руководство города хотело наконец сделать всё правильно — сначала заменить подземные коммуникации, а уже потом обновить покрытие, высадить деревья, установить скамейки и велопарковки. Однако всё пошло не так. Ремонт затянулся: улица в итоге была перекопана и огорожена, работы остановлены. Владельцы магазинов и кафе несут убытки с каждым днём простоя, а стройплощадка пустует — кругом раскуроченная брусчатка, песок и пыль. Хорошо задуманная реконструкция улицы Гертрудес обернулась для жителей и бизнеса долгими мучениями, конца которым пока не видно", - критиковали ход ремонта улицы даже сторонники Стакиса.

Тем временем Стакис в 2023 году ушел в отставку, а потом и вовсе отбыл в Европарламент. А улицу Гертрудес уже который раз переделывали и наконец окончательно переделали в 2024 году. Ремонт обошёлся по разным подсчётам в сумму близку ко двум миллинонам евро. Но наконец улица приобрела вид, который и увековечил как собственное достижение экс-мэр Мартиньш Стакис. Хотя по справедливости, за его спиной должны были быть неторопливые дорожные рабочие, уложенные груды булыжника и пыль, от которой два года страдали местные жители и бизнесмены.