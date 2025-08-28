Учить латышскому и математике некому? Накануне 1 сентября Риге не хватает сотни «главных» учителей

Однако не всё так гладко: как и во многих регионах Латвии, Рига сталкивается с острой проблемой нехватки педагогов. По словам Кирсиса, городу не хватает примерно 100 учителей — это чуть меньше 2% от общего числа, но цифра всё равно тревожная. Сейчас в рижских школах трудятся около 7000 преподавателей, и каждый из них на вес золота.

Больше всего не хватает специалистов по латышскому языку, математике и иностранным языкам. Школы изыскивают все возможные пути, чтобы закрыть вакансии — даже приглашают учителей на пенсии, чтобы дети не остались без знаний.

Но город не опускает руки. Столичное самоуправление уже внедрило ряд мер поддержки для педагогов: помощь с арендой жилья, льготы на проезд в общественном транспорте и другие инициативы направлены на то, чтобы сделать профессию учителя не только уважаемой, но и достойно оплачиваемой.

Отдельно вице-мэр отметил важную проблему: зарплаты рижских учителей отстают от зарплат в столичном регионе на 15%, что в реальных цифрах означает минус 200–250 евро в месяц. Неудивительно, что многие педагоги выбирают работу в пригородах, где можно заработать больше. Переговоры о выравнивании зарплат на уровне государства продолжаются.

Тем временем завершён один из самых обсуждаемых процессов этого лета — набор в 10-е классы. Кирсис заверил, что паника была напрасной: свободные места в 10-х классах в Риге всё ещё есть, так что беспокоиться родителям не о чем.