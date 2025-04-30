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У министра МВД уже есть кандидатура на должность начальника Бюро внутренней безопасности

Редакция PRESS 30 апреля, 2025 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Министр внутренних дел Рихард Козловскис планирует выдвинуть для утверждения на должности начальника Бюро внутренней безопасности (БВБ) кандидатуру нынешнего исполняющего обязанности начальника бюро Игоря Яунродзиньша.

Козловскис отметил, что Яунродзиньш зарекомендовал себя как способный руководитель БВБ, поэтому он решил представить его кандидатуру на утверждение в правительство.

Глава МВД отметил, что Яунродзиньш - компетентный и знающий специалист, которого высоко ценят в правоохранительных органах.

Исполняющим обязанности начальника БВБ Яунродзиньш является уже более года.

Как сообщалось, в 2023 году бывший министр внутренних дел Марис Кучинскис отправил в отставку тогдашнего руководителя БВБ Валтерса Мурниекса. Планировалось, что этот пост займет замначальника Государственной полиции Андрей Гришин, но этого не произошло.

Глава БВБ назначается министром внутренних дел на пятилетний срок после утверждения его кандидатуры в Кабинете министров.

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