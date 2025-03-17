Трагическая авария на шоссе в Вентспилс: уголовный процесс, скорее всего, будет прекращен

Трагическая авария произошла 10 января. Микроавтобус с молодыми певцами и двумя дирижёрами направлялся из Вентспилса в Даугавпилс на музыкальный конкурс. Водитель небезопасно пошёл на обгон впереди идущего автомобиля, столкнулся с грузовиком на встречной полосе, затем ударился о другой грузовик и вылетел с дороги.

В результате аварии погибла дирижёр Анитра Нидре. Позже в больнице скончалась молодая и талантливая певица Кэтрина Райена Кушнере. Жители Вентспилса скорбели по погибшим, в память о трагедии конкурс в Даугавпилсе был отменён, а церемония вручения премии «Хоровая музыка» перенесена.

Начальник Северокурземского участка Курземского регионального управления Государственной полиции Ансис Зандерс сообщил LTV, что полиция получила сообщение от медицинского учреждения о смерти водителя.

«В связи с этим дальнейшие действия невозможны. В рамках процесса ему не был присвоен никакой статус, так как его нельзя было допросить. Он длительное время находился в таком состоянии, что допрос был невозможен. Он был в коме», — пояснил Зандерс.

Тем не менее расследование продолжается, так как в деле назначены различные экспертизы, в том числе анализируются полученные всеми пострадавшими травмы и повреждения. Другая серьёзно пострадавшая девушка всё ещё проходит лечение. Однако смерть водителя, вероятно, означает, что уголовный процесс будет прекращён.

«Если бы человек не скончался, ему был бы присвоен статус подозреваемого, и дело было бы передано для возбуждения уголовного преследования. Процесс продолжается. Мы ожидаем результатов всех экспертиз, после чего примем решение о дальнейших действиях. Но при данных обстоятельствах, скорее всего, будет принято решение о прекращении процесса.

Да, если водитель мёртв, то после получения всех результатов экспертиз и оценки ответственности будет принято решение о прекращении процесса», — подтвердил Ансис Зандерс.

Трагедия также вновь подняла вопрос о необходимости пристёгивания ремней безопасности в общественном транспорте. Хотя в первую очередь это ответственность водителя, пассажиры, особенно взрослые, также должны убедиться, что все участники поездки используют ремни безопасности. В аварии на шоссе Вентспилс дети получили травмы ещё и потому, что от удара буквально разлетелись по микроавтобусу.