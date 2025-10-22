Несколько часов возле многоэтажного дома на улице Гобас лежало тело молодого человека, накрытое синим мешком. По словам жильцов, он выпал из квартиры на девятом этаже. Те, кто живёт рядом с квартирой, где парень часто бывал, утверждают, что там обычно царили тишина и спокойствие.

Муж одной из соседок слышал момент падения — он подумал, что из окна что-то выбросили, и лишь когда приехала полиция, осознал серьёзность произошедшего.

«Я не знала, что это он. Подошла к окну... Думала, кто-то стучит или что-то такое. Подошла — о, Господи, он лежит. Я не могу, у меня до сих пор перед глазами его лицо. Молодой парень, 17 лет — это ужасно», — рассказывает очевидица.

Погибший не был жильцом этого дома, он просто часто приходил туда в гости. По словам очевидцев, внешность юноши была необычной — он одевался полностью в чёрное и носил ботинки на платформе.

То, действительно ли это был его собственный выбор, покажет расследование. Женщина, встретившая журналистов, размышляя о случившемся, призвала людей обращать внимание на тех, кому, возможно, нужна помощь. В Государственной полиции сообщили, что обстоятельства происшествия выясняются, начат уголовный процесс.