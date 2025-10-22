Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трагедия в Болдерае: молодой человек выпал с 9-го этажа (1)

Редакция PRESS 22 октября, 2025 18:25

Жители Риги, в районе Болдерая, стали свидетелями активных действий полиции после того, как возле одного из многоквартирных домов погиб 17-летний юноша. Некоторые слышали звук падения, но не могли представить, что за окнами промелькнуло человеческое тело. Пока неясно, почему парень упал, однако известно, что в момент происшествия он находился в квартире не один, сообщает программа ""Degpunktā".

Несколько часов возле многоэтажного дома на улице Гобас лежало тело молодого человека, накрытое синим мешком. По словам жильцов, он выпал из квартиры на девятом этаже. Те, кто живёт рядом с квартирой, где парень часто бывал, утверждают, что там обычно царили тишина и спокойствие.

Муж одной из соседок слышал момент падения — он подумал, что из окна что-то выбросили, и лишь когда приехала полиция, осознал серьёзность произошедшего.

«Я не знала, что это он. Подошла к окну... Думала, кто-то стучит или что-то такое. Подошла — о, Господи, он лежит. Я не могу, у меня до сих пор перед глазами его лицо. Молодой парень, 17 лет — это ужасно», — рассказывает очевидица.

Погибший не был жильцом этого дома, он просто часто приходил туда в гости. По словам очевидцев, внешность юноши была необычной — он одевался полностью в чёрное и носил ботинки на платформе.

То, действительно ли это был его собственный выбор, покажет расследование. Женщина, встретившая журналистов, размышляя о случившемся, призвала людей обращать внимание на тех, кому, возможно, нужна помощь. В Государственной полиции сообщили, что обстоятельства происшествия выясняются, начат уголовный процесс.

Утратила доверие: литовский министр обороны освобождена от должности (1)

Президент Гитанас Науседа освободил Довиле Шакалене от должности министра обороны, сообщил Президентский дворец в среду.

«Семь вооруженных человек поднимают шум чуть ли не до уровня НАТО»: командующий НВС (1)

Преимущество России как нападающей стороны в том, что она может легко организовывать небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

Как Раймонд Паулс восстанавливается после проблем со здоровьем (ВИДЕО) (1)

Как сообщал недавно press.lv, два концерта — «Мужчины в расцвете сил» и «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс», на которых публика ожидала выступления маэстро Раймонда Паулса, были неожиданно перенесены. Поклонники выражали поддержку Маэстро и всячески его поддерживали. И вот - новая информация.  

«Борьба за умы людей!» Аболиньш указывает место для программ на русском языке (1)

Законопроект о порядке размещения телевизионных каналов предусматривает приоритет для контента на государственном языке. Комментарий по этому поводу в передаче TV24 «Dienas personība» («Личность дня») дал председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Довёл? Учитель истории в гимназии душил 12-летнего ученика (1)

В конце прошлой недели в эстонском издании Postimees было опубликовано видео, на котором учитель истории в таллинской гимназии Паэ душит 12-летнего мальчика. По словам директора, физическое насилие было вызвано многократными насмешками со стороны ученика, пишет rus.delfi.lv.

На чёрный день: наши люди рассказали о своих накоплениях (1)

Финансовые накопления, которые позволят покрывать повседневные расходы не менее чем в течение месяца, сейчас имеются у почти половины жителей Латвии, показал опрос, проведенный Norstat по заказу банка SEB. У остального населения либо вовсе нет «подушки безопасности» (31%), либо сбережений хватит не дольше чем на один месяц (21%), сообщает rus.lsm.lv.

