«Латвия не видит возможности выдать разрешение на пролет в своем воздушном пространстве лицу, которое приняло решение начать войну в Украине и несет ответственность за серьезные нарушения международного права со стороны России, в том числе за военные преступления в Украине», — сообщили в министерстве.

Как уже сообщалось, первоначально в Будапеште планировалась встреча Трампа и Путина для обсуждения прекращения войны в Украине. Когда именно это произойдет, не сообщалось, и также не было ясно, как именно Путин планирует добраться до столицы Венгрии, поскольку действуют европейские ограничения на пролет российских самолетов над странами Европейского Союза.

Однако во вторник американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что Трамп не планирует в ближайшее время встречаться с Путиным.