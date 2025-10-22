Едва не удушились всем подъездом: ночное ЧП в многоэтажке в Зиепниеккалнсе

-Около половины девятого вечера в квартире стал чувствоваться странный запах гари, будто что-то резиновое горит. Иногда, бывало, хулиганы мусорники поджигали, поэтому особенного беспокойства у нас это не вызвало, - рассказывает Елена. -Но запах не проходил в течение часа и стал даже усиливаться.

Кто-то из жильцов вскоре заметил у подъезда аварийные огни пожарных машин, кто-то услышал шум, люди стали выходить в подъезд - он уже был окутан пеленой едкого дыма. Пожарные выносили из квартиры на 2-м этаже дымящийся диван.

По словам очевидцев, сценарий классический: один из жильцов уснул с непогашенной сигаретой, диван стал тлеть потихоньку. Учуяв неладное, ближайшие соседи стали звонить и отчаянно стучать в проблемную квартиру. Вызвали пожарных и скорую. По счастью, минут через тридцать удалось разбудить хозяина. Вышел сам, однако, судя по всему, ему понадобилась медицинская помощь.

Пожара удалось избежать, но запах гари весь следующий день сохраняется в подъезде.

Жильцы благодарят пожарных за вовремя оказанную помощь. И признаются, что пережили сильный стресс. Один только дым принес им множество неудобств и неприятностей, пришлось всю ночь проветривать квартиры, а если б пожар - страшно подумать...А для некоторых эта, по сути, героическая работа - обычное дело...

ФОТО очевидца для press.lv