«Крысиная болезнь» распространяется: начато эпидемиологическое расследование

Ранее SPKC информировал, что в Латвии в этом году значительно возросло число случаев тяжёлой острой инфекции — лептоспироза, и один пациент умер от этой болезни.

По данным SPKC, лептоспироз переносят различные животные, особенно грызуны, но переносчиками могут быть также сельскохозяйственные животные, собаки и кошки. Человек чаще всего заражается, вступая в контакт с водой, влажной почвой или предметами, загрязнёнными мочой инфицированных животных. Большинство заболевших сообщили о возможном контакте с грызунами или с окружающей средой, загрязнённой их выделениями, например, при работе в приусадебных садах.

Лептоспироз — инфекционное заболевание, передающееся от животных человеку. Возбудителем является бактерия лептоспира, которая может сохраняться во внешней среде в течение недель или даже месяцев, особенно во влажных и прохладных условиях, но чувствительна к высыханию и высокой температуре. Инфицированные животные выделяют лептоспиры с мочой. Восприимчивы все теплокровные животные, что означает широкое распространение возбудителя в природе.

SPKC поясняет, что лептоспиры могут проникнуть в организм человека через слизистые оболочки глаз, носа и рта, а также через микроповреждения кожи при контакте с загрязнённой средой — водой, почвой, предметами, а также местами, где обитают грызуны и другие животные, включая домашних. Заразиться можно также при уборке или уходе за помещениями, где живут грызуны, при уходе за домашними животными или работе с сельскохозяйственными животными, особенно если есть повреждения кожи. Реже заражение происходит при купании или хождении по загрязнённой воде.

Признаки болезни обычно появляются через 2–20 дней после заражения. Наиболее часто наблюдаются гриппоподобные симптомы — повышенная температура, лихорадка, озноб, головные боли, боли в мышцах, тошнота, рвота, потеря аппетита, покраснение глаз и слабость. В более тяжёлых случаях возможны осложнения — менингит, кровоизлияния, желтуха, поражения почек и печени, гемолитическая анемия или нарушения сознания. Риск заражения лептоспирозом увеличивается в холодное время года, когда грызуны мигрируют в жилища людей и сельскохозяйственные помещения.

Чтобы предотвратить заражение лептоспирозом, специалисты SPKC рекомендуют использовать перчатки, сапоги и защитную одежду при работе в саду, на ферме или при уходе за животными. Также можно избежать болезни, если после контакта с животными или влажной почвой тщательно мыть руки с мылом и водой.

SPKC советует поддерживать порядок во дворе, хозяйственных постройках и помещениях, включая подвалы, предотвращать доступ грызунов к пище и корму животных, регулярно проводить дератизацию дома и поблизости, а также избегать прямого контакта с мочой животных. Кроме того, рекомендуется не употреблять в пищу термически необработанные продукты, если есть подозрение, что они загрязнены грызунами, и не пить некипячёную воду из природных водоёмов. Следует проявлять осторожность и при зимнем купании, если есть повреждения кожи или ссадины.

Если появляются симптомы, характерные для лептоспироза, и был контакт с потенциально загрязнённой средой или животными, необходимо немедленно обратиться к врачу. SPKC обращает внимание, что заболевание серьёзное, но излечимое при своевременной диагностике.