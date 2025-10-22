Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Крысиная болезнь» распространяется: начато эпидемиологическое расследование

© LETA 22 октября, 2025 16:15

ЧП и криминал 0 комментариев

В Латвии зарегистрированы ещё четыре случая лептоспироза, сообщило агентству LETA Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Служба проводит эпидемиологическое расследование. Таким образом, в этом году зафиксировано в общей сложности 29 случаев лептоспироза.

Ранее SPKC информировал, что в Латвии в этом году значительно возросло число случаев тяжёлой острой инфекции — лептоспироза, и один пациент умер от этой болезни.

По данным SPKC, лептоспироз переносят различные животные, особенно грызуны, но переносчиками могут быть также сельскохозяйственные животные, собаки и кошки. Человек чаще всего заражается, вступая в контакт с водой, влажной почвой или предметами, загрязнёнными мочой инфицированных животных. Большинство заболевших сообщили о возможном контакте с грызунами или с окружающей средой, загрязнённой их выделениями, например, при работе в приусадебных садах.

Лептоспироз —  инфекционное заболевание, передающееся от животных человеку. Возбудителем является бактерия лептоспира, которая может сохраняться во внешней среде в течение недель или даже месяцев, особенно во влажных и прохладных условиях, но чувствительна к высыханию и высокой температуре. Инфицированные животные выделяют лептоспиры с мочой. Восприимчивы все теплокровные животные, что означает широкое распространение возбудителя в природе.

SPKC поясняет, что лептоспиры могут проникнуть в организм человека через слизистые оболочки глаз, носа и рта, а также через микроповреждения кожи при контакте с загрязнённой средой — водой, почвой, предметами, а также местами, где обитают грызуны и другие животные, включая домашних. Заразиться можно также при уборке или уходе за помещениями, где живут грызуны, при уходе за домашними животными или работе с сельскохозяйственными животными, особенно если есть повреждения кожи. Реже заражение происходит при купании или хождении по загрязнённой воде.

Признаки болезни обычно появляются через 2–20 дней после заражения. Наиболее часто наблюдаются гриппоподобные симптомы — повышенная температура, лихорадка, озноб, головные боли, боли в мышцах, тошнота, рвота, потеря аппетита, покраснение глаз и слабость. В более тяжёлых случаях возможны осложнения — менингит, кровоизлияния, желтуха, поражения почек и печени, гемолитическая анемия или нарушения сознания. Риск заражения лептоспирозом увеличивается в холодное время года, когда грызуны мигрируют в жилища людей и сельскохозяйственные помещения.

Чтобы предотвратить заражение лептоспирозом, специалисты SPKC рекомендуют использовать перчатки, сапоги и защитную одежду при работе в саду, на ферме или при уходе за животными. Также можно избежать болезни, если после контакта с животными или влажной почвой тщательно мыть руки с мылом и водой.

SPKC советует поддерживать порядок во дворе, хозяйственных постройках и помещениях, включая подвалы, предотвращать доступ грызунов к пище и корму животных, регулярно проводить дератизацию дома и поблизости, а также избегать прямого контакта с мочой животных. Кроме того, рекомендуется не употреблять в пищу термически необработанные продукты, если есть подозрение, что они загрязнены грызунами, и не пить некипячёную воду из природных водоёмов. Следует проявлять осторожность и при зимнем купании, если есть повреждения кожи или ссадины.

Если появляются симптомы, характерные для лептоспироза, и был контакт с потенциально загрязнённой средой или животными, необходимо немедленно обратиться к врачу. SPKC обращает внимание, что заболевание серьёзное, но излечимое при своевременной диагностике.

Обновлено: 19:50 22.10.2025
Утратила доверие: литовский министр обороны освобождена от должности

18:53

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа освободил Довиле Шакалене от должности министра обороны, сообщил Президентский дворец в среду.

«Семь вооруженных человек поднимают шум чуть ли не до уровня НАТО»: командующий НВС

18:45

Выбор редакции 0 комментариев

Преимущество России как нападающей стороны в том, что она может легко организовывать небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

Как Раймонд Паулс восстанавливается после проблем со здоровьем (ВИДЕО)

18:38

Важно 0 комментариев

Как сообщал недавно press.lv, два концерта — «Мужчины в расцвете сил» и «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс», на которых публика ожидала выступления маэстро Раймонда Паулса, были неожиданно перенесены. Поклонники выражали поддержку Маэстро и всячески его поддерживали. И вот - новая информация.  

«Борьба за умы людей!» Аболиньш указывает место для программ на русском языке

18:31

Важно 0 комментариев

Законопроект о порядке размещения телевизионных каналов предусматривает приоритет для контента на государственном языке. Комментарий по этому поводу в передаче TV24 «Dienas personība» («Личность дня») дал председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Трагедия в Болдерае: молодой человек выпал с 9-го этажа

18:25

Выбор редакции 0 комментариев

Жители Риги, в районе Болдерая, стали свидетелями активных действий полиции после того, как возле одного из многоквартирных домов погиб 17-летний юноша. Некоторые слышали звук падения, но не могли представить, что за окнами промелькнуло человеческое тело. Пока неясно, почему парень упал, однако известно, что в момент происшествия он находился в квартире не один, сообщает программа ""Degpunktā".

Довёл? Учитель истории в гимназии душил 12-летнего ученика

18:13

Важно 0 комментариев

В конце прошлой недели в эстонском издании Postimees было опубликовано видео, на котором учитель истории в таллинской гимназии Паэ душит 12-летнего мальчика. По словам директора, физическое насилие было вызвано многократными насмешками со стороны ученика, пишет rus.delfi.lv.

На чёрный день: наши люди рассказали о своих накоплениях

18:01

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовые накопления, которые позволят покрывать повседневные расходы не менее чем в течение месяца, сейчас имеются у почти половины жителей Латвии, показал опрос, проведенный Norstat по заказу банка SEB. У остального населения либо вовсе нет «подушки безопасности» (31%), либо сбережений хватит не дольше чем на один месяц (21%), сообщает rus.lsm.lv.

