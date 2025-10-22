Словакия согласилась поддержать санкции ЕС против России

Словакия решила поддержать предстоящий 19-й пакет санкций после того, как запрошенная ею формулировка была включена в итоговое заявление предстоящего саммита ЕС. Новые санкции против России планируется обсудить на саммите ЕС в четверг.

Фицо заявил словацкому парламенту, что он никогда не намеревался блокировать санкции против России. Он сказал, что цель — добиться от ЕС принятия более решительных мер против стремительного роста цен на энергоносители, а не сосредотачиваться исключительно на военной помощи Украине.

Фицо заявил, что не согласится с тем, «что главной темой каждого саммита ЕС всегда является Украина, Украина и еще раз Украина», в то время как фундаментальные проблемы европейской экономики игнорируются.

В проекте итоговой декларации саммита ЕС теперь говорится, что «учитывая негативное влияние высоких цен на энергоносители на глобальную конкурентоспособность европейской промышленности, стратегическую автономию Европейского союза и европейских домохозяйств, Европейский совет призывает [Европейскую] комиссию ускорить работу по снижению цен на энергоносители и поддержке устойчивого производства энергии в Союзе».

Европейская комиссия (ЕК) подтвердила, что в ближайшее время будут представлены конкретные предложения, заявил Фицо в парламенте Словакии.

Словакия оставалась единственной страной ЕС, выступившей против новых санкций в отношении России.