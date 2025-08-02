По её словам, увеличение финансирования обороны — это необходимость, продиктованная ситуацией. «Если мы живём в безопасном районе, может быть, и одного пса хватает. Но если соседи , в нашем случае Россия и Беларусь, становятся агрессивными, тогда нужен высокий забор, камеры и вся возможная защита. Иначе дом — под угрозой», — пояснила Блёдоне.

Она подчёркивает: одна только система ПВО может стоить миллиард долларов, но нужно также помнить о затратах на боеприпасы, обслуживание и подготовку персонала. Без этого никакие закупки не дадут эффекта. «Мы просто развиваем свои способности», — добавила она.

Армия, по словам командира, должна быть способна действовать на всех уровнях. При этом Блёдоне подчёркивает: без участия гражданского общества, особенно без кадров и вовлечения людей, укрепление обороны будет неполным.

«Нельзя строить забор, не думая о людях внутри. Армия защищает не только землю, но и всё, что на ней живёт», — резюмировала офицер.