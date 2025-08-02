Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Только одна система ПВО может стоить миллиард! Полковник раскрыла, куда нужно тратить военный бюджет (1)

Редакция PRESS 2 августа, 2025 07:48

Важно 1 комментариев

Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljona komandiere pulkvede Antoņina Bļodone piedalās Štāba bataljona valsts aizsardzības dienesta otrā iesaukuma karavīru izlaiduma ceremonijā Rīgas Motormuzejā.

Для защиты Латвии нужны не только заборы и видеокамеры, но и реальные возможности — на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве. Об этом в эфире передачи TV24 «Nedēļa. Post scriptum» заявила командир Штабного батальона Национальных вооружённых сил, полковник Антонина Блёдоне.

По её словам, увеличение финансирования обороны — это необходимость, продиктованная ситуацией. «Если мы живём в безопасном районе, может быть, и одного пса хватает. Но если соседи , в нашем случае Россия и Беларусь, становятся агрессивными, тогда нужен высокий забор, камеры и вся возможная защита. Иначе дом — под угрозой», — пояснила Блёдоне.

Она подчёркивает: одна только система ПВО может стоить миллиард долларов, но нужно также помнить о затратах на боеприпасы, обслуживание и подготовку персонала. Без этого никакие закупки не дадут эффекта. «Мы просто развиваем свои способности», — добавила она.

Армия, по словам командира, должна быть способна действовать на всех уровнях. При этом Блёдоне подчёркивает: без участия гражданского общества, особенно без кадров и вовлечения людей, укрепление обороны будет неполным.

«Нельзя строить забор, не думая о людях внутри. Армия защищает не только землю, но и всё, что на ней живёт», — резюмировала офицер.

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет? (1)

Важно 15:32

Важно 1 комментариев

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (1)

Важно 14:53

Важно 1 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

