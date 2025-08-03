Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Талоны на алкоголь? Наши депутаты могут!» Народ высказался по поводу новых ограничений

Редакция PRESS 3 августа, 2025 09:29

1 комментариев

Уже в первый день введения ограничений по времени на торговлю спиртными напитками публика в соцсетях начала делиться своими впечатлениями. 

Кто-то считает, что эти меры нужно было вводить уже давно, кто-то призывает действовать еще более жестко, есть и те, кто считает это нововведение очередной показухой, которая не даст желаемого эффекта.

Вот, в частности, что пишет в соцсети "Х" пользователь DS Latvija:

"Ограничения по времени на приобретение алкоголя - это тотальный детский сад. Государство за взрослых людей решает, когда им можно купить пива. Что дальше? Что еще будет государство решать за нас? Может быть, не надо стесняться и надо сразу взяться за алкогольные талоны времен оккупации? Наши депутаты могут".

Поскольку тема для многих актуальна, откликов было много. Вот некоторые из них:

- То, что в Латвии - ненормальная проблема с алкоголем, это факт. И такие ограничения надо было ввести еще 15 лет назад.

- Не согласен. Поезжай к 8:00 и посмотри, с чем мужики выходят из магазина. Это пипец как просто. В идеальном обществе такие запреты не нужны, но мы, увы, далеки от идеального общества.

- Нечего делать - с детсадовцами надо обращаться, как в детском саду. Они, конечно, будут ныть, но наверняка это пройдет.

- Ограничения по времени - это имитация деятельности. Учитывая наши традиции употребления алкоголя, думаю, что надо было бы создавать отдельные лавки для торговли им. В продуктовых магазинах максимум можно было бы торговать только пивом.

- А разве талонов на алкоголь в Швеции не было? Проклятие Латвии - до сих пор думать обо всем в связке со временами СССР. Очень слабы знания о том, что происходит и происходило по всей Европе. Стань европейцем, прекращай жить, как советский гражданин!

- В Литве уже давно запрещено торговать пивком по воскресеньям после 15:00, и ничего, живы.

- Не надо употреблять алкоголь, не будет проблемы.

- А что за детский сад - не разрешать взрослому человеку съесть гриб или покурить травки?

- В Латвии треть мужчин и 1/5 женщин - алкоголики. Увы, ограничения - декоративные, потому что русской алкомафии принадлежит власть. Нам могут помочь лишь такие ограничения, как в Финляндии.

- Талоны - это могло бы быть ржачно: немалая часть талонов - в Сейме.

- Надеюсь, сахар трогать не будут... Я только что самогонный аппарат купил...

- Вообще надо бы запретить торговать алкоголем по субботам, воскресеньям и на бензоколонках.

- Скоро начнут регулировать и допустимый способ и длительность половых сношений.

- Лобби "ночников" вернется, вот и все. В Риге достаточно мест, где можно даже ночью купить бухло.

- Меня больше всего поражают те, кто считает, что эти изменения что-то реально решат. На самом деле этот запрет решает лишь то, что алкоголь становится гораздо доступнее, чем когда бы то ни было ранее, потому что я буду закупать его в больших объемах и попросту держать дома - даже в магазин идти не надо будет.

- Не жалуйся, скоро примут закон, что тебе спать ложиться надо в девять.

 

