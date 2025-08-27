Своих латышскому за 30 лет не научили, примемся за мигрантов? «А зачем?», — удивлен экономист

Воинс пишет, что в статье Целминьш якобы сознательно исказил некоторые моменты, чтобы сформировать у читателей нужное мнение. А на самом деле в Латвии нет проблем с миграцией.

«Нельзя считать проблемой то, что в рамках конкретной отрасли и действующего законодательства государственные учреждения, такие как Служба государственных доходов (VID), Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) и Государственный центр языка (VVC), требуют соблюдения латвийских законов. Это не вопрос мигрантов, поскольку в «Bolt» и «Wolt» работают не исключительно мигранты — все, кто там работает, должны соответствовать единым критериям, установленным законом. Нет ни одного вопроса, который бы уже не был регламентирован — другой вопрос, как фактически исполняется законодательство», - отмечает Воинс.

По мнению экономиста Воинса, важно разделять разные группы мигрантов. А также отделять понятия – «жить» в с ране и «пребывать» в ней.

«Из статистики, приведённой автором, - пишет Воинс о статье Целминьша. - выделяются две большие категории — студенты и приехавшие работать. Сразу отбросим вторую группу из «проблемы мигрантов» — их деятельность юридически давно определена и успешно регулируется, контроль осуществляется так же, как и в любой другой ситуации. Для этой группы, если нет прямого контакта с конечным потребителем, знание языка не требуется. Если это строители, ремонтирующие крыши или строящие мосты, им не нужно общаться на государственном языке на каком-либо уровне. Также это не требуется сезонным сборщикам клубники, «прокалывателям глаз сельди» и даже программистам, баскетболисту из США или Мартину Гаусу. Только человеку, который непосредственно общается с клиентом — стоя за прилавком — нужно знать язык. Но я не уверен, что гастарбайтеров привозят сюда с целью работы за прилавком. Таким образом, утверждение Микса Целминьша, что мигрантам, которых сюда привозят, нужен государственный язык, ложно и служит лишь для придания его идее большего численного обоснования».

По мнению Воинса, не стоит требовать от сезонных рабочих знаний госязыка, потому что они очень скоро уедут. И совсем уж глупо, на его взгляд, звучит предложение Целминьша интегрировать в латвийское общество иностранных студентов, преподавая им латышский язык в обязательном порядке.

«Сколько студентов, закончив вузы, остаются в Латвии? Подавляющее большинство приезжают, учатся на английском и уезжают. Зачем им латышский язык и о какой интеграции здесь речь? Это было бы уникальным нововведением Латвии, которого нет больше нигде, и я предсказываю, что оно уничтожило бы редкий латвийский товар, который функционирует без господдержки и вмешательства — экспорт образования», - отмечает Воинс.

Он видит единственную проблему с мигрантами только в том аспекти, что кто-то из них устраивается на предприятия, связанные с оборотом продовольствия, будучи не способными выполнить требования латвийского законодательства.

«Хотя, чтобы общаться с клиентом на минимальном уровне, достаточно знать пару десятков слов и фраз: «здравствуйте», «до свидания», «средний», «большой», «острый», «неострый», «с собой» или «на месте», «лук» — да или нет. Но даже этого уровня они не знают, считая, что закон их не касается. Теперь пришло время напомнить, что перед законом нужно отвечать — в том числе за минимальные требования гигиены, уплату налогов, техосмотр и водительские права. Это яркий пример интеграции в общество: мы не позволим превратить Ригу в маленькую копию их родины», - отмечает Воинс.

По мнению представителя СЗК тратить время и усилия следует на нашу собственную молодежь, которая частично ни где не работает и не учиться, а многие уезжают из страны как только заканчивают школу.

«Вместо того чтобы искать решения для них, ищется повод оставить в Латвии приезжих, тратя средства на их обучение и интеграцию. Не кажется ли вам, что такая деятельность — это откровенный вред существованию государства?», - возмущен Воинс.

Он отмечает, что министр здравоохранения Хосам Абу Мери – тот редкий человек, который окончив учебу в Латвии решил тут остаться и выучил госязык так, что теперь является политиком и министром. Но кто ему помогал учить латышский? Разве государство?

«Микс Целминьш жалуется, что изучение государственного языка пущено на самотёк, и за 30 лет ничего значительного не достигнуто. Во-первых, в крупнейших самоуправлениях постоянно проводятся курсы, где любой желающий может изучать государственный язык. Во-вторых, никто не отменял платные курсы — как очные, так и дистанционные, — так что нельзя сказать, что нужны какие-то особые меры или что у желающих учиться нет возможностей», - напоминает Воинс.

Воинс считает, что текст Целминьша имеет целью создание новой госудасртвенной структуры, которая будет обучать латышскому языку людей с временными видами на жительство — студентов и сезонных работников — с целью их успешной интеграции в наше общество.

«Судя по всему, Микс Целминьш готов взять на себя эту нелёгкую ношу, несмотря на то, что ни студентам, ни работникам это не нужно. Для него это не проблема — он закрепит это законом, обяжет вузы и работодателей и заставит учиться. Финансировать это он будет требовать от самих иностранцев — ведь как иначе азербайджанец или таджик будет класть плитку или красить стены без знания латышского на уровне A1? Или студент из Дели или Нью-Йорка?», - иронизирует экономист.

Он считает, что подход, при котором создаются все новые структуры – это издержки либерализма.

«Здесь также прослеживаются намёки «во имя будущих мигрантов»: если сегодня структура, созданная Миксом Целминьшем, позаботится о том, чтобы временные мигранты учили язык и интегрировались в общество, то в будущем эта же структура сможет обучать других мигрантов, присланных нам по квотам ЕС, интегрируя их. Наверняка этот вопрос станет предвыборной темой «Par» — было бы любопытно послушать обоснования их избирателей, почему эта проблема актуализирована и что Латвия надеется с этого получить», - отмечает Воинс.

И подчеркивает, что Целминьш опубликовал отличный бизнес-план: «Не смогли за 30 лет научить латышскому языку местных — научим тех, кто приезжает в Латвию на пару лет. Это также заставляет задуматься, сколько у нас создано подобных структур, решающих несуществующие проблемы, обременяющих кого-то ненужными проверками и правилами, попутно тратя деньги налогоплательщиков, пока сами сидят в удобных креслах, гордясь собой».