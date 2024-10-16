Суперлуние: сегодня над Латвией — «Луна охотника»

В четверг Луна окажется на минимальном расстоянии от Земли: всего в 357 364 километрах. Это создаст эффект суперлуния, когда наш спутник будет выглядеть значительно больше (на 15%) и ярче (на 30%), чем в обычные дни.

Такую Луну принято называть «Луной Охотника», поскольку в древности ее появление на небе указывало на начало подготовки к зиме, когда охотники начинали заготавливать провизию.

К слову, суперлуние – это не научный термин. Впервые его применил астролог Ричар Нолле в 1979 году, и СМИ подхватили. Научное название явления – «перигей-сизигия системы Земля — Луна — Солнце». Так что можете блеснуть…

Луна будет расположена между двумя яркими планетами — Сатурном и Юпитером. Юпитер появится на небе спустя час после лунного восхождения, а через три дня, 20 октября, эти два небесных тела сойдутся вместе, создавая впечатляющую картину на ночном небе. В общем – не пропустите. Тем более что прогнозы синоптиков обнадеживают. Облаков не ожидается, и небо во время суперлуния обещает быть ясным.