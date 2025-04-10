Страны ЕС согласовали первую волну ответных пошлин на импорт из США

Страны-члены ЕС в среду утвердили 25-процентные пошлины на широкий спектр американских товаров, включая миндаль, апельсиновый сок, мясо птицы, соевые бобы, сталь и алюминий, табак и яхты, в ответ на введенные США 25-процентные сборы на импорт стали и алюминия из стран блока.

Это первые ответные меры Европы в торговой войне, которую президент США Дональд Трамп начал против торговых партнеров по всему миру.

Список товаров, ранее оказавшийся в распоряжении Euronews, был предметом интенсивного лоббирования со стороны стран блока, опасающихся ответных мер США, которые могут ударить по их промышленности.

Франция, Ирландия и Италия добились исключения американского виски (бурбон) из этого списка товаров, после того как Трамп пригрозил, что его включение вызовет ответное введение сборов на европейский алкоголь в размере 200%.

Окончательный список американских товаров, попавших под ответные меры ЕС, был обнародован не сразу.

Объем американского импорта, которого коснутся европейские сборы, будет несколько меньше, чем объем экспорта из ЕС, затронутого таможенными пошлинами США - примерно 22 млрд евро против 26 млрд евро в год.

Вступление сборов в силу отложено до 15 апреля, чтобы дать возможность провести переговоры с США. Вводиться они будут поэтапно - с апреля по декабрь.

Помимо алюминия и стали, администрация Трампа ввела таможенные пошлины в размере 25% на автомобили из ЕС и "зеркальные" сборы в размере 20% на весь импорт из Евросоюза. Это коснулось 70% экспорта ЕС в США.

Еврокомиссия сейчас работает над вторым пакетом ответных мер, который будет представлен в начале следующей недели, сообщила исполнительная власть ЕС во вторник.