Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Стивен Кинг представляет: две мистические премьеры, ужасы и комедия. Киноафиша 8-14 августа

Редакция PRESS 7 августа, 2025 12:36

Киноафиша 0 комментариев

"Жизнь Чака” (16+) (The Life of Chuck) Режиссер - Майк Флэнаган. В ролях: Том Хиддлстон, Джейкоб Тремблей, Бенджамин Паяк, Коуди Флэнаган, Чиветель Эджиофор, Карен Гиллан, Миа Сара.

Научная фантастика. Чак — на первый взгляд самый обычный человек. Но однажды его имя внезапно становится известным во всем городе. Поздравления с надписью «Спасибо тебе, Чарльз Кранц!» появляются повсюду — на рекламных щитах, в Интернете, по радио и телевидению, даже на стенах домов и окнах. Никто не знает, кто он такой, но ходят слухи: если Чак умрет, вместе с ним может рухнуть и весь мир.

Вдохновляющая история о жизни, выходящая за рамки жанров, основанная на рассказе Стивена Кинга.

“Час исчезновения” (16+) (Weapons) Режиссер - Зак Креггер. В ролях: Джош Бролин, Джулия Гарнер, Олден Эренрайк, Остин Абрамс, Кэри Кристофер, Тоби Хасс, Джун Рафаэль.

Мистический триллер. Однажды в 2.17 ночи 17 детей одновременно сбежали из своих домов в неизвестном направлении. Семьи и полиция теряются в догадках, что могло послужить причиной случившегося. Кто заставил детей сделать это? Камеры, установленные у входных дверей, не зафиксировали ничего подозрительного, у следователей нет никаких зацепок по делу. Беспокойство среди родителей нарастает с каждым часом, весь город замер в ожидании хоть каких-то ответов…

«Чумовая пятница - 2» (12+) (Freakier Friday) Режиссер - Ниша Ганатра. В ролях: Джейми Ли Кёртис, Линдси Лохан, Марк Хэрмон, Чад Майкл Мюррэй, Стивен Тоболовски, Розалинд Чао, Джулия Баттерз.

Комедия. Прошли годы с той пятницы, когда Анна и Тесс, ее мать, наладили отношения после удивительного обмена телами. Теперь у самой Анны есть родная дочь и будущая падчерица, которым не удается найти общий язык. Анна и Тесс узнают, что чудо может повториться.

«Дракула» (16+) (Dracula: A Love Tale) Режиссер - Люк Бессон. В ролях: Калеб Лэндри Джонс, Зои Блю, Кристоф Вальц, Матильда де Анджелис, Хаймон Мария Буттингер, Йонас Макконен, Иван Франек, Джассем Мугари.

Фильм ужасов. Принц Влад II, граф Дракула, живет ради любви к жене, принцессе Елизавете. Вернувшись с победоносной войны, которую он вел во имя церкви, принц узнает о смерти Елизаветы. Убитый горем, он гневается на бога, который отнял у него самое дорогое, а, узнав, что его возлюбленная может возродиться, он отрекается от всего и обрекает себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины.

Киноафиша 8-14 августа

Apollo kino Akropole

Дракула – 8, 13.08 – 13.40, 18.30, 21.20; 9, 10.08 – 11.00, 18.30, 21.20; 11.08 – 13.40, 18.30, 20.20; 12.08 – 11.00, 18.30, 21.30; 14.08 – 11.00, 18.30, 21.10

Чумовая пятница - 2 – 8-11, 13.08 – 13.20, 17.50, 21.20; 12.08 – 13.30, 19.00, 21.15; 14.08 – 13.30, 18.00, 21.15

Жизнь Чака – 8, 11, 13.08 – 20.20; 9, 10.08 – 16.00; 12.08 – 18.00; 14.08 – 20.30

Час исчезновения – 8, 11.08 – 12.45, 19.00, 21.50; 9, 10, 12.08 – 19.05, 21.50; 13.08 – 13.30, 19.25, 22.10; 14.08 – 16.40, 22.20

Верни её из мёртвых – 8, 11, 13.08 – 13.30, 21.40; 9, 10.08 – 13.15, 21.40; 12, 14.08 – 16.05, 21.40

Голый пистолет – 8.08 – 11.20, 15.50, 19.10, 21.50; 9, 10.08 – 11.30, 15.40, 19.10, 21.10; 11.08 – 11.20, 15.50, 19.10, 21.20; 12, 14.08 – 11.30, 15.55, 19.10, 21.10; 13.08 – 11.20, 15.50, 19.10, 21.30

Плохие парни - 2 – 8.08 – 11.10, 12.20 (рус.), 13.40, 14.40 (рус.), 16.10, 17.00 (рус.), 18.40, 19.00 (рус.); 9, 10.08 – 11.10, 11.20 (рус.), 13.40, 13.40 (рус.), 16.00 (рус.), 16.10, 18.40, 19.00 (рус.); 11.08 – 11.10, 12.00 (рус.), 13.40, 14.20 (рус.), 16.10, 16.40 (рус.), 18.00 (англ.), 18.40, 19.00 (рус.); 12, 14.08 – 11.10, 11.20 (рус.), 13.40, 13.40 (рус.), 16.00 (рус.), 16.10, 18.20 (рус.), 18.40; 13.08 – 11.10, 11.40 (рус.), 13.40, 14.00 (рус.), 16.10, 16.20 (рус.), 18.40, 19.00 (рус.)

Apollo kino Plaza

Дракула – 8, 11.08 – 12.00, 19.25, 21.55; 9, 10.08 – 11.15, 19.05, 21.55; 12.08 – 11.30, 19.25, 21.55; 13, 14.08 – 11.30, 17.00, 21.35

Чумовая пятница - 2 – 8, 11-13.08 – 12.10, 18.20, 22.00; 9, 10.08 – 12.10, 18.20, 20.50; 14.08 – 18.20

Жизнь Чака – 8-13.08 – 14.40; 14.08 – 12.20

Час исчезновения – 8-12.08 – 19.10, 21.15; 13.08 – 21.15; 14.08 – 22.00

Верни её из мёртвых – 8, 11-14.08 – 22.10; 9, 10.08 – 21.50

Голый пистолет – 8-14.08 – 11.00, 17.10, 19.15, 21.15

Плохие парни - 2 – 8, 11, 12.08 – 11.00 (рус.), 11.20, 13.30 (рус.), 13.50, 16.00 (рус.), 16.20, 17.05 (англ.), 18.30 (рус.), 18.50; 9, 10.08 – 11.00 (рус.), 11.20, 13.30 (рус.), 13.50, 16.00 (рус.), 16.20, 16.45 (англ.), 18.30 (рус.), 18.50; 13, 14.08 – 11.00 (рус.), 11.20, 13.30 (рус.), 13.50, 16.00 (рус.), 16.20, 18.30 (рус.), 18.50, 19.45 (англ.)

Apollokino Domina

Дракула – 8.08 – 18.00; 9.08 – 17.05; 10.08 – 17.40; 11.08 – 18.40

Чумовая пятница - 2 - 8, 10.08 – 21.30; 9.08 - 20.50; 11.08 – 20.30; 12, 13.08 – 21.20

Час исчезновения – 8-13.08 – 21.00

Голый пистолет – 8, 10.08 – 19.20; 9.08 – 14.55; 11.08 – 18.20; 13.08 – 15.10

Плохие парни - 2 – 8, 10.08 – 11.00, 11.50 (рус.), 13.30, 14.20 (рус.), 16.00, 16.50 (рус.), 18.30; 9.08 – 10.50 (рус.), 11.20, 13.20 (рус.), 13.50, 15.50 (рус.), 16.20, 18.20 (рус.), 18.50; 11.08 – 10.50 (рус.), 11.00, 13.20 (рус.), 13.30, 15.50 (рус.), 16.00, 18.30; 12, 13.08 – 11.00, 11.20 (рус.), 13.30, 13.50 (рус.), 16.00, 16.20 (рус.), 18.30, 18.50 (рус.)

Kino Citadele

Дракула - 8.08 - 13.35, 16.25, 18.55, 21.40; 9.08 - 14.05, 19.05, 20.50, 22.25; 10.08 - 14.05, 19.00, 21.05

Чумовая пятница - 2 - 8.08 - 11.00, 13.40, 16.20, 19.05, 20.45; 9.08 - 11.00, 15.35, 18.10, 20.00; 10.08 - 11.00, 15.30, 18.10, 20.05

Жизнь Чака - 8.08 - 11.40, 14.20, 17.00, 19.45, 21.50; 9.08 - 12.25, 15.00, 18.20, 21.05; 10.08 - 12.25, 15.05, 18.20

Час исчезновения - 8.08 - 12.45, 14.40, 17.40, 19.00, 22.00; 9.08 - 12.35, 18.00, 21.10, 22.35; 10.08 - 13.40, 18.40, 21.35

Верни её из мёртвых - 8.08 - 18.00, 22.05; 9.08 - 13.50, 18.35, 21.00; 10.08 - 18.35, 20.55

Голый пистолет - 8.08 - 15.45, 20.15, 22.20; 9.08 - 13.40, 16.25, 20.15, 22.40; 10.08 - 13.45, 16.25, 20.20

Плохие парни - 2 - 8.08 - 11.10, 11.30, 14.00, 15.25, 16.30, 17.50; 9.08 - 11.30, 11.40, 14.00, 15.25, 16.30, 17.40, 17.50; 10.08 - 11.30, 11.40, 14.00, 15.25, 16.30, 17.40

Фантастическая четвёрка: Первые шаги – 8.08 - 13.00, 15.30, 18.25, 20.30; 9.08 - 11.45, 15.50, 18.40, 20.30; 10.08 - 11.55, 13.25, 16.20, 18.25

Письма о любви - 8.08 - 13.45; 9.08 - 22.30

Я знаю, что вы сделали прошлым летом – 8.08 - 16.35, 20.35; 9.08 - 16.20, 22.10; 10.08 - 20.30

Супермен – 8.08 - 12.20, 15.20, 17.30, 21.55; 9.08 - 12.20, 15.20, 19.30, 21.55; 10.08 - 11.50, 14.50, 19.30, 21.10

Шпионская свадьба - 8.08 - 19.15, 22.35; 9.08 - 19.00; 10.08 - 17.00

Мир юрского периода: Возрождение – 8.08 - 11.35, 15.50, 19.35; 9.08 - 14.40, 17.30, 19.35; 10.08 - 12.30, 17.30, 19.55

F1 – 8.08 - 11.50, 15.40, 19.20, 21.15; 9.08 - 12.10, 13.30, 17.05, 18.30, 21.40; 10.08 - 11.10, 14.45, 19.15, 21.15

28 лет спустя – 8.08 - 16.55, 21.45; 9.08 - 16.55, 21.35; 10.08 - 17.15, 20.40

Финикийская схема – 8.08 - 22.30; 10.08 - 17.55

Лило и Стич – 9.08 - 13.55; 10.08 - 13.55

Смурфики в кино – 8.08 - 11.05, 11.25 (рус.), 12.50, 13.15 (рус.), 15.10 (англ.); 9.08 - 11.05, 11.25 (рус.), 12.50, 13.15 (рус.), 15.10, 15.55 (англ.); 10.08 - 11.05, 11.25 (рус.), 12.50, 13.15 (рус.), 15.10, 15.55 (рус.)

Элио - 9.08 - 11.35; 10.08 - 11.35

Как приручить дракона – 8, 9.08 - 11.15, 14.10 (рус.); 10.08 - 11.45, 14.30 (рус.)

Киногалерея/К. Сунс

Что случилось осенью – 8.08 – 18.30; 10.08 – 16.30; 12.08 - 20.10

Безумно – 11.08 – 20.30

Женщины с балкона – 10.08 – 18.20; 13.08 – 20.10

Идеальные незнакомцы – 13.08 – 18.30

Комната – 12.08 – 18.20

Супергерои – 8.08 – 20.20; 11.08 – 18.20

SplendidPalace

Дракула – 9.08 – 18.30; 13.08 – 20.10

Письма о любви – 12.08 – 20.20

Партенопа – 12, 13.08 – 22.00

Рим – 14.08 – 22.00

Идеальные дни – 14.08 – 22.00

Финикийская схема - 9.08 – 21.00; 13.08 – 18.00

Достичь глубины: в одиночку через Тихий океан – 12.08 – 18.00

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:00 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Осенние тона августа: Латвию накроют дожди и грозы
Bitnews.lv 1 день назад
Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: индексация затронет большинство получателей
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать