Стивен Кинг представляет: две мистические премьеры, ужасы и комедия. Киноафиша 8-14 августа

Научная фантастика. Чак — на первый взгляд самый обычный человек. Но однажды его имя внезапно становится известным во всем городе. Поздравления с надписью «Спасибо тебе, Чарльз Кранц!» появляются повсюду — на рекламных щитах, в Интернете, по радио и телевидению, даже на стенах домов и окнах. Никто не знает, кто он такой, но ходят слухи: если Чак умрет, вместе с ним может рухнуть и весь мир.

Вдохновляющая история о жизни, выходящая за рамки жанров, основанная на рассказе Стивена Кинга.

“Час исчезновения” (16+) (Weapons) Режиссер - Зак Креггер. В ролях: Джош Бролин, Джулия Гарнер, Олден Эренрайк, Остин Абрамс, Кэри Кристофер, Тоби Хасс, Джун Рафаэль.

Мистический триллер. Однажды в 2.17 ночи 17 детей одновременно сбежали из своих домов в неизвестном направлении. Семьи и полиция теряются в догадках, что могло послужить причиной случившегося. Кто заставил детей сделать это? Камеры, установленные у входных дверей, не зафиксировали ничего подозрительного, у следователей нет никаких зацепок по делу. Беспокойство среди родителей нарастает с каждым часом, весь город замер в ожидании хоть каких-то ответов…

«Чумовая пятница - 2» (12+) (Freakier Friday) Режиссер - Ниша Ганатра. В ролях: Джейми Ли Кёртис, Линдси Лохан, Марк Хэрмон, Чад Майкл Мюррэй, Стивен Тоболовски, Розалинд Чао, Джулия Баттерз.

Комедия. Прошли годы с той пятницы, когда Анна и Тесс, ее мать, наладили отношения после удивительного обмена телами. Теперь у самой Анны есть родная дочь и будущая падчерица, которым не удается найти общий язык. Анна и Тесс узнают, что чудо может повториться.

«Дракула» (16+) (Dracula: A Love Tale) Режиссер - Люк Бессон. В ролях: Калеб Лэндри Джонс, Зои Блю, Кристоф Вальц, Матильда де Анджелис, Хаймон Мария Буттингер, Йонас Макконен, Иван Франек, Джассем Мугари.

Фильм ужасов. Принц Влад II, граф Дракула, живет ради любви к жене, принцессе Елизавете. Вернувшись с победоносной войны, которую он вел во имя церкви, принц узнает о смерти Елизаветы. Убитый горем, он гневается на бога, который отнял у него самое дорогое, а, узнав, что его возлюбленная может возродиться, он отрекается от всего и обрекает себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины.

Киноафиша 8-14 августа

Apollo kino Akropole

Дракула – 8, 13.08 – 13.40, 18.30, 21.20; 9, 10.08 – 11.00, 18.30, 21.20; 11.08 – 13.40, 18.30, 20.20; 12.08 – 11.00, 18.30, 21.30; 14.08 – 11.00, 18.30, 21.10

Чумовая пятница - 2 – 8-11, 13.08 – 13.20, 17.50, 21.20; 12.08 – 13.30, 19.00, 21.15; 14.08 – 13.30, 18.00, 21.15

Жизнь Чака – 8, 11, 13.08 – 20.20; 9, 10.08 – 16.00; 12.08 – 18.00; 14.08 – 20.30

Час исчезновения – 8, 11.08 – 12.45, 19.00, 21.50; 9, 10, 12.08 – 19.05, 21.50; 13.08 – 13.30, 19.25, 22.10; 14.08 – 16.40, 22.20

Верни её из мёртвых – 8, 11, 13.08 – 13.30, 21.40; 9, 10.08 – 13.15, 21.40; 12, 14.08 – 16.05, 21.40

Голый пистолет – 8.08 – 11.20, 15.50, 19.10, 21.50; 9, 10.08 – 11.30, 15.40, 19.10, 21.10; 11.08 – 11.20, 15.50, 19.10, 21.20; 12, 14.08 – 11.30, 15.55, 19.10, 21.10; 13.08 – 11.20, 15.50, 19.10, 21.30

Плохие парни - 2 – 8.08 – 11.10, 12.20 (рус.), 13.40, 14.40 (рус.), 16.10, 17.00 (рус.), 18.40, 19.00 (рус.); 9, 10.08 – 11.10, 11.20 (рус.), 13.40, 13.40 (рус.), 16.00 (рус.), 16.10, 18.40, 19.00 (рус.); 11.08 – 11.10, 12.00 (рус.), 13.40, 14.20 (рус.), 16.10, 16.40 (рус.), 18.00 (англ.), 18.40, 19.00 (рус.); 12, 14.08 – 11.10, 11.20 (рус.), 13.40, 13.40 (рус.), 16.00 (рус.), 16.10, 18.20 (рус.), 18.40; 13.08 – 11.10, 11.40 (рус.), 13.40, 14.00 (рус.), 16.10, 16.20 (рус.), 18.40, 19.00 (рус.)

Apollo kino Plaza

Дракула – 8, 11.08 – 12.00, 19.25, 21.55; 9, 10.08 – 11.15, 19.05, 21.55; 12.08 – 11.30, 19.25, 21.55; 13, 14.08 – 11.30, 17.00, 21.35

Чумовая пятница - 2 – 8, 11-13.08 – 12.10, 18.20, 22.00; 9, 10.08 – 12.10, 18.20, 20.50; 14.08 – 18.20

Жизнь Чака – 8-13.08 – 14.40; 14.08 – 12.20

Час исчезновения – 8-12.08 – 19.10, 21.15; 13.08 – 21.15; 14.08 – 22.00

Верни её из мёртвых – 8, 11-14.08 – 22.10; 9, 10.08 – 21.50

Голый пистолет – 8-14.08 – 11.00, 17.10, 19.15, 21.15

Плохие парни - 2 – 8, 11, 12.08 – 11.00 (рус.), 11.20, 13.30 (рус.), 13.50, 16.00 (рус.), 16.20, 17.05 (англ.), 18.30 (рус.), 18.50; 9, 10.08 – 11.00 (рус.), 11.20, 13.30 (рус.), 13.50, 16.00 (рус.), 16.20, 16.45 (англ.), 18.30 (рус.), 18.50; 13, 14.08 – 11.00 (рус.), 11.20, 13.30 (рус.), 13.50, 16.00 (рус.), 16.20, 18.30 (рус.), 18.50, 19.45 (англ.)

Apollokino Domina

Дракула – 8.08 – 18.00; 9.08 – 17.05; 10.08 – 17.40; 11.08 – 18.40

Чумовая пятница - 2 - 8, 10.08 – 21.30; 9.08 - 20.50; 11.08 – 20.30; 12, 13.08 – 21.20

Час исчезновения – 8-13.08 – 21.00

Голый пистолет – 8, 10.08 – 19.20; 9.08 – 14.55; 11.08 – 18.20; 13.08 – 15.10

Плохие парни - 2 – 8, 10.08 – 11.00, 11.50 (рус.), 13.30, 14.20 (рус.), 16.00, 16.50 (рус.), 18.30; 9.08 – 10.50 (рус.), 11.20, 13.20 (рус.), 13.50, 15.50 (рус.), 16.20, 18.20 (рус.), 18.50; 11.08 – 10.50 (рус.), 11.00, 13.20 (рус.), 13.30, 15.50 (рус.), 16.00, 18.30; 12, 13.08 – 11.00, 11.20 (рус.), 13.30, 13.50 (рус.), 16.00, 16.20 (рус.), 18.30, 18.50 (рус.)

Kino Citadele

Дракула - 8.08 - 13.35, 16.25, 18.55, 21.40; 9.08 - 14.05, 19.05, 20.50, 22.25; 10.08 - 14.05, 19.00, 21.05

Чумовая пятница - 2 - 8.08 - 11.00, 13.40, 16.20, 19.05, 20.45; 9.08 - 11.00, 15.35, 18.10, 20.00; 10.08 - 11.00, 15.30, 18.10, 20.05

Жизнь Чака - 8.08 - 11.40, 14.20, 17.00, 19.45, 21.50; 9.08 - 12.25, 15.00, 18.20, 21.05; 10.08 - 12.25, 15.05, 18.20

Час исчезновения - 8.08 - 12.45, 14.40, 17.40, 19.00, 22.00; 9.08 - 12.35, 18.00, 21.10, 22.35; 10.08 - 13.40, 18.40, 21.35

Верни её из мёртвых - 8.08 - 18.00, 22.05; 9.08 - 13.50, 18.35, 21.00; 10.08 - 18.35, 20.55

Голый пистолет - 8.08 - 15.45, 20.15, 22.20; 9.08 - 13.40, 16.25, 20.15, 22.40; 10.08 - 13.45, 16.25, 20.20

Плохие парни - 2 - 8.08 - 11.10, 11.30, 14.00, 15.25, 16.30, 17.50; 9.08 - 11.30, 11.40, 14.00, 15.25, 16.30, 17.40, 17.50; 10.08 - 11.30, 11.40, 14.00, 15.25, 16.30, 17.40

Фантастическая четвёрка: Первые шаги – 8.08 - 13.00, 15.30, 18.25, 20.30; 9.08 - 11.45, 15.50, 18.40, 20.30; 10.08 - 11.55, 13.25, 16.20, 18.25

Письма о любви - 8.08 - 13.45; 9.08 - 22.30

Я знаю, что вы сделали прошлым летом – 8.08 - 16.35, 20.35; 9.08 - 16.20, 22.10; 10.08 - 20.30

Супермен – 8.08 - 12.20, 15.20, 17.30, 21.55; 9.08 - 12.20, 15.20, 19.30, 21.55; 10.08 - 11.50, 14.50, 19.30, 21.10

Шпионская свадьба - 8.08 - 19.15, 22.35; 9.08 - 19.00; 10.08 - 17.00

Мир юрского периода: Возрождение – 8.08 - 11.35, 15.50, 19.35; 9.08 - 14.40, 17.30, 19.35; 10.08 - 12.30, 17.30, 19.55

F1 – 8.08 - 11.50, 15.40, 19.20, 21.15; 9.08 - 12.10, 13.30, 17.05, 18.30, 21.40; 10.08 - 11.10, 14.45, 19.15, 21.15

28 лет спустя – 8.08 - 16.55, 21.45; 9.08 - 16.55, 21.35; 10.08 - 17.15, 20.40

Финикийская схема – 8.08 - 22.30; 10.08 - 17.55

Лило и Стич – 9.08 - 13.55; 10.08 - 13.55

Смурфики в кино – 8.08 - 11.05, 11.25 (рус.), 12.50, 13.15 (рус.), 15.10 (англ.); 9.08 - 11.05, 11.25 (рус.), 12.50, 13.15 (рус.), 15.10, 15.55 (англ.); 10.08 - 11.05, 11.25 (рус.), 12.50, 13.15 (рус.), 15.10, 15.55 (рус.)

Элио - 9.08 - 11.35; 10.08 - 11.35

Как приручить дракона – 8, 9.08 - 11.15, 14.10 (рус.); 10.08 - 11.45, 14.30 (рус.)

Киногалерея/К. Сунс

Что случилось осенью – 8.08 – 18.30; 10.08 – 16.30; 12.08 - 20.10

Безумно – 11.08 – 20.30

Женщины с балкона – 10.08 – 18.20; 13.08 – 20.10

Идеальные незнакомцы – 13.08 – 18.30

Комната – 12.08 – 18.20

Супергерои – 8.08 – 20.20; 11.08 – 18.20

SplendidPalace

Дракула – 9.08 – 18.30; 13.08 – 20.10

Письма о любви – 12.08 – 20.20

Партенопа – 12, 13.08 – 22.00

Рим – 14.08 – 22.00

Идеальные дни – 14.08 – 22.00

Финикийская схема - 9.08 – 21.00; 13.08 – 18.00

Достичь глубины: в одиночку через Тихий океан – 12.08 – 18.00