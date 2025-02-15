Силиня: Латвия должна быть готова к изменению мировой политической ситуации

По ее словам, Латвия должна быть готова к новым вызовам, так как президент США Доналд Трамп ведет общение, основываясь на принципе заключения сделок, а сделка всегда имеет две стороны.

Одновременно премьер подчеркнула, что оборонный бюджет Латвии высоко оценен в предыдущих беседах с трансатлантическими партнерами. "На встречах с представителями Конгресса США они признательно оценили оборонный бюджет Латвии и стран Балтии, сказав, что его можно ставить в пример другим странам", - заявила Силиня.

Глава правительства также подчеркнула, что Европа должна укрепить способность защищать себя самой, не полагаясь на помощь партнеров.

Комментируя ход переговоров о мире в Украине, премьер подчеркнула, что понятно, почему президент Украины Владимир Зеленский отклонил первую версию договоров: "Надо понимать, что Украина имеет право дать оценку такого рода договору и что Украина ожидает твердых гарантий безопасности".

В данный момент, подчеркивает премьер, важно понять, какими могут быть эти гарантии безопасности, которые НАТО и другие государства в альтернативном сценарии могли бы предложить Украине.

Силиня заявила агентству LETA, что сейчас об этом ведутся переговоры как неформально, так и в различных форматах и что на европейском уровне эти гарантии будут обсуждать все больше.