Рысь бросилась на девушку, собиравшую цветы (1)

Редакция PRESS 16 августа, 2025 09:06

Важно 1 комментариев

Фото LETA

В конце июля в Мадонском крае произошёл редкий и пугающий случай. Молодая женщина, собиравшая цветы, на лугу, столкнулась лицом к лицу с рысью.

«Рысь бросилась на мою дочь, которая рвала цветы.  Дочь вскочила на ноги, подняла руки над головой и громко закричала. Хищник остановился, немного постоял и нехотя ушёл. В кустах ещё какое-то время раздавалось неприятное рычание», — рассказал журналу Medības отец девушки Арвис.

По его словам, встреча с хищником закончилась лишь испугом девушки, однако желание ходить в лес после такого пропало.

«У нас и раньше хватало историй: соседи жаловались, что медведи ломают ульи, к знакомому в лесу медведь подошёл на пять метров. А теперь и рыси уже нападают рядом с городом! После всего этого в лес идти больше не хочется», — признался мужчина.

Эксперты отмечают, что поведение девушки было инстинктивно правильным. По информации Шведской организации по охране лесов и сельских биотопов, рыси обычно избегают людей. Но если животное не отходит, специалисты советуют увеличить свой «размер» — поднять руки или сумку, громко говорить, а затем медленно отступать назад, сохраняя зрительный контакт.

