Министр обороны Райвис Мелнис и начальник Объединённого штаба Национальных вооружённых сил генерал-майор Георг Керлинс вручили военнослужащим в дорогу — флаг Латвии и каравай ржаного хлеба.
Pirmo reizi NBS vēsturē starptautiskās misijas LVA kontingenta komandiere būs sieviete. Šorīt svinīgā ceremonijā uz KFOR misiju Kosovā tika pavadīta nākamā karavīru rotācija. srž. Ēriks Kukutis pic.twitter.com/qjFs8YStRR
— Guna_Gavrilko (@GunaGavrilko) July 22, 2026
Латвия участвует в миротворческой операции в Косово лёгкой пехотной ротой, которая интегрирована в многонациональный батальон под командованием США. Основная задача латвийских военнослужащих — обеспечение защиты мобильных сил, патрулирование, проведение мероприятий по контролю за толпой и поддержание способности быстрого реагирования.
Šodien militārajā bāzē “Ādaži” aizsardzības nozares vadība un komandieri svinīgi pavadīja Latvijas karavīrus uz NATO vadīto starptautisko operāciju Kosovā (#KFOR).
Mūsu karavīri tiks integrēti ASV vadītajā daudznacionālajā bataljonā, kur pildīs patrulēšanas, spēku aizsardzības… pic.twitter.com/TooGkFHLhL
— Aizsardzības ministrija (@AizsardzibasMin) July 22, 2026
Руководить ротой, впервые в истории, будет женщина.
Участие в операции позволяет Национальным вооружённым силам продолжать развивать совместимость с вооружёнными силами союзников, укреплять тактические возможности и вносить вклад в европейскую и трансатлантическую безопасность, отмечает министерство.
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