Латвия участвует в миротворческой операции в Косово лёгкой пехотной ротой, которая интегрирована в многонациональный батальон под командованием США. Основная задача латвийских военнослужащих — обеспечение защиты мобильных сил, патрулирование, проведение мероприятий по контролю за толпой и поддержание способности быстрого реагирования.

Šodien militārajā bāzē “Ādaži” aizsardzības nozares vadība un komandieri svinīgi pavadīja Latvijas karavīrus uz NATO vadīto starptautisko operāciju Kosovā (#KFOR). Mūsu karavīri tiks integrēti ASV vadītajā daudznacionālajā bataljonā, kur pildīs patrulēšanas, spēku aizsardzības… pic.twitter.com/TooGkFHLhL — Aizsardzības ministrija (@AizsardzibasMin) July 22, 2026