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Россия начала вывод войск из Сирии

© Deutsche Welle 14 декабря, 2024 12:43

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Судя по спутниковым снимкам, Россия свозит военную технику к авиабазе Хмеймим, где ее разбирают на части и помещают в грузовые самолеты.

Россия на фоне падения режима Башара Асада в Сирии, судя по всему, приступила к выводу своих войск из этой страны. Один из российских грузовых самолетов вылетел с авиабазы Хмеймим в Латакии в Ливию, сообщило в субботу, 14 декабря, агентство Reuters со ссылкой на "сирийского чиновника из сферы безопасности". По его словам, в ближайшее время авиабазу Хмеймим покинут еще несколько российских самолетов.

Накануне вечером онлайн-издание "Важные истории", проанализировав спутниковые фотоснимки российских военных баз от Maxar Technologies и Planet Labs, изложило аналогичные выводы.

Судя по одному из этих фото, на авиабазу Хмеймим прибыли два грузовых самолета Ан-124, три транспортных самолета Ил-76, а также грузовые самолеты более мелких моделей - три Ан-32 и один Ан-72. На снимках также видно, что российские военные разбирают на части ударный вертолет Ка-52 и, вероятно, готовят его к погрузке, следует из публикации.

Наблюдатели опознали на фотографии также части зенитно-ракетного комплекса С-400. Между тем российский "военный блогер" Кирилл Федоров выложил в Telegram видео, на котором, как утверждается, изображена колонна военной техники Росгвардии на побережье Латакии.

"Важные истории" уточняют, что эта и другие военные колонны движутся в направлении авиабазы Хмеймим.

"Также Maxar Technologies опубликовали фотографии российских кораблей, которые плывут по Средиземному морю от берегов Сирии", - напоминают журналисты. 8 декабря о том, что Россия выводит военные корабли из порта Тартус в Сирии, заявило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Тогда же аналогичными наблюдениями поделились OSINT-наблюдатели.

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