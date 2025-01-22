Рижская дума утвердила бюджет столицы на 2025 год: на что тратить будем?

За бюджет Риги проголосовали 34 депутата коалиции из "Нового Единства", Национального объединения/Латвийского объединения регионов, партий "Честь служить Риге", "Код для Риги", "Для развития Латвии" и "Движение "За"".

Десять депутатов оппозиционной партии "Прогрессивные" воздержались, против утверждения бюджета голосовали 11 депутатов Русского союза Латвии и "Согласия", а также независимый депутат Яков Плинер.

Доходы самоуправления в этом году запланированы в размере 1,47 млрд евро, что на 50 млн евро больше, чем в 2024 году, а расходы составят 1,694 млрд евро.

Если в прошлом году планировалось, что расходы столицы превысят доходы примерно на 164 млн евро, то в 2025 году превышение составит 200 млн евро.

Как сообщили в Рижской думе, в основном увеличение расходов связано с двумя крупными инфраструктурными проектами - реализацией четвертой очереди строительства Южного моста и строительством Кундзиньсалской эстакады. Эти проекты согласованы с правительством, и для их реализации самоуправление возьмет кредиты.

34,6% бюджетных средств в этом году предусмотрено для образования, 27,4% - для содержания улиц, мостов, дорог, освещения и транспорта, 13,2% - для социальной сферы и здравоохранения, 8,2% - для взносов в фонд выравнивания финансов самоуправлений, 7,1% - для общих правительственных служб, 4,1% - для решения жилищных вопросов и развития городской среды, 2,8% - для культуры и спорта, 2,1% - для безопасности.

Сфере образования будет выделено 587,7 млн евро, для решения жилищных вопросов и развития городской среды - 70 млн, для культуры и спорта - 46,6 млн евро.

В фонд выравнивания финансов самоуправлений Рига внесет 138,6 млн евро.

На содержание улиц в бюджете этого года предусмотрено 60 млн евро, на обновление их покрытия - 32 млн евро, на развитие инфраструктуры для велосипедов - 24,2 млн евро.

Для завершения реконструкции набережной улицы Мукусалас запланировано 6,6 млн евро, для создания мемориала "Сад памяти" в память жертв золитудской трагедии - 2,9 млн евро.

На ремонт школ и детских садов выделено 34,7 млн евро, на создание убежищ в муниципальных зданиях - 1,5 млн евро, на создание единого центра управления муниципальной полиции - 6,4 млн евро.

Для социальной сферы в этом году дополнительно выделено 14 млн евро, а в целом в бюджете расходы на эти цели составят 142,3 млн евро.

Как сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы, основное внимание будет уделено услугам по уходу на дому и центрам социального ухода, чтобы обеспечить для рижан возможность максимально быстро получить эти услуги. Также столичное самоуправление обещает увеличить поддержку семей с детьми, выделив на эти цели 3,9 млн евро.

Для выплаты социальных пособий в этом году запланировано 34,7 млн евро, при этом все пособия будут увеличены.

В этом году планируется реконструкция трех социальных домов и ремонт 200 муниципальных квартир на сумму 24 млн евро. Также запланированы новые программы по улучшению жилищных условий для учителей и специалистов.

В целом инвестиции Рижского самоуправления в этом году составят почти 300 млн евро, которые будут вложены в развитие образования, транспорта и городской среды.

Мэр Вилнис Кирсис назвал бюджет столицы на этот год "бюджетом развития и безопасности", подчеркнув, что значительно увеличен объем инвестиций в развитие столицы.

Оппозиционные депутаты во время дебатов критиковали проект бюджета, подчеркивая, что он не ориентирован на развитие.

