Работа мечты: зарплата 3400 евро и почти ничего не нужно делать. Госагентство объявило конкурс

Кандидат должен иметь высшее образование в области, соответствующей миссии VASAB, хорошие знания латышского и английского языков, практический опыт в управлении проектами и знание международных проектов. Победитель конкурса не начнет работу с нуля — его уже ждет женский коллектив: заместитель руководителя секретариата, координатор проектов, офис-менеджер, эксперт по пространственному планированию и специалисты по связям с общественностью. Если конкурс выиграет женщина, весь коллектив будет исключительно женским.

Работы будет много: уже идет подготовка к пятому Форуму пространственного планирования Балтийского моря, который состоится 11–12 ноября в Риге.

В пресс-релизе говорится: «Форум пространственного планирования Балтийского моря — это платформа для обмена опытом, знаниями, вызовами и историями успеха между профессионалами в сфере морского пространственного планирования (MSP), а также планирования и развития прибрежных территорий из стран региона Балтийского моря и других стран. Цель форума — укрепление многоуровневого управления и продвижение новых подходов к устойчивому управлению морскими и прибрежными территориями».

Форум организует секретариат VASAB совместно с Министерством умного управления и регионального развития Латвийской Республики (VARAM) и партнёрскими организациями проекта Interreg «Baltic Sea2Land». Форум будет заключительной конференцией этого проекта.

Можно ожидать много речей и дискуссий на крайне серьёзные темы. Например, адаптация к изменениям климата в прибрежных зонах представляется важной задачей. Однако, возможно, в адаптации не будет необходимости, если все жители планеты пересядут на электромобили, будут отапливать дома исключительно солнечными панелями и ветряками, а коров (источник выбросов CO2) перестанут выпускать пастись — тогда, быть может, климат перестанет меняться, и глобальное потепление остановится…

Важный вопрос — устойчивость прибрежных сообществ

Вообще, руководителю секретариата VASAB стоило бы уметь говорить по-литовски, ведь прибрежные поселения от Бутинге до Лиепаи перегородили доступ к морю знаками «кирпич» и надписями Privati valda («Частная собственность»). Там уже всё пространственно спланировано и «устойчиво» управляется.

Если в проекте нет слова «устойчивый», то такой проект вообще никуда не годится. Это слово (по-английски sustainability) обязательно должно присутствовать в любом серьёзном документе. Всё равно, что в девяти из десяти случаев его употребляют без смысла. Подобное уже было во времена СССР, когда даже в инструкции по искусственному осеменению коров вступление должно было содержать отсылку к XXV съезду КПСС и цитату Брежнева. Но в проекте Балтийского форума с этим всё в порядке — «устойчивость» там буквально на каждом шагу.

В воображении можно представить, как в ноябре участники конференции соберутся в Доме культуры VEF, зарегистрируются, будут слушать доклады и презентации, прервутся на кофе-паузы, а вечером — фуршеты. В речах особой новизны не будет, ведь такие проекты не проводятся ради острых дебатов — скажем, о том, нужны ли на побережье поля ветряков. Всё будет гладко и дипломатично, ведь цель форума — дать участникам возможность подтвердить свои учёные степени и должности, продемонстрировать «глубокую» компетентность и «устойчивое» умение говорить много и ни о чём.

Хотя нельзя сказать, что совсем всё будет бесполезным. Например, инновационный инструмент Sea2Land Navigator — это онлайн-платформа, где можно найти карты с отмеченными затопляемыми лугами, охраняемыми природными зонами и местами, где уже находятся или планируются энергетические объекты. Это действительно может пригодиться специалистам по планированию.

Для следующего руководителя VASAB это будет работа мечты — неплохая зарплата и «занятость» прибрежными ландшафтами и инфраструктурой. Такую должность ещё поискать — разве что лесной рейнджер на Большом Барьерном рифе или смотритель маяка (если хорошо платят). Главное — хорошо выглядеть, умно говорить и имитировать энергичную деятельность в моменты, когда делать нечего.

Международность как оправдание

Директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс, которому поручено заниматься сокращением бюрократии, объяснил существование VASAB в интервью nra.lv тем, что структура работает с международными проектами:

«Я слежу за тем, чтобы в госуправлении не было дублирования функций и задачи концентрировались. Например, в Министерстве образования и науки недавно объединили две структурные единицы в одну. Видимо, VARAM считает, что секретариат VASAB необходим», — сказал Р. Кронбергс. Он подчеркивает, что секретариат VASAB — это не просто офис, а региональный координационный узел между 11 странами. Его задачи включают:

- Подготовку и координацию межгосударственных встреч, рабочих групп и экспертных форумов;

- Поддержку разработки политик (стратегии, рекомендации, планы действий);

- Содействие обмену информацией, мониторинг реализации проектов;

- Управление механизмами сотрудничества в сфере морского пространственного планирования.

И каждое из этих направлений требует отдельных сотрудников с соответствующей специализацией, пояснил руководитель Государственной канцелярии.