Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

Работа мечты: зарплата 3400 евро и почти ничего не нужно делать. Госагентство объявило конкурс

Редакция PRESS 14 июня, 2025 08:43

Важно 0 комментариев

Фото LETA

Борьба с разрастанием бюрократии и растратой государственных средств проявляется в самых разных формах. Так, например, Государственное агентство цифрового развития (VDAA) объявило конкурс на должность руководителя секретариата инициативы пространственного планирования стран Балтийского моря VASAB. Кандидаты должны подать заявки до 25 июня. Предусмотренная месячная зарплата составляет 3400 евро, пишет "Неаткарига"

Кандидат должен иметь высшее образование в области, соответствующей миссии VASAB, хорошие знания латышского и английского языков, практический опыт в управлении проектами и знание международных проектов. Победитель конкурса не начнет работу с нуля — его уже ждет женский коллектив: заместитель руководителя секретариата, координатор проектов, офис-менеджер, эксперт по пространственному планированию и специалисты по связям с общественностью. Если конкурс выиграет женщина, весь коллектив будет исключительно женским.

Работы будет много: уже идет подготовка к пятому Форуму пространственного планирования Балтийского моря, который состоится 11–12 ноября в Риге.

В пресс-релизе говорится: «Форум пространственного планирования Балтийского моря — это платформа для обмена опытом, знаниями, вызовами и историями успеха между профессионалами в сфере морского пространственного планирования (MSP), а также планирования и развития прибрежных территорий из стран региона Балтийского моря и других стран. Цель форума — укрепление многоуровневого управления и продвижение новых подходов к устойчивому управлению морскими и прибрежными территориями».

Форум организует секретариат VASAB совместно с Министерством умного управления и регионального развития Латвийской Республики (VARAM) и партнёрскими организациями проекта Interreg «Baltic Sea2Land». Форум будет заключительной конференцией этого проекта.

Можно ожидать много речей и дискуссий на крайне серьёзные темы. Например, адаптация к изменениям климата в прибрежных зонах представляется важной задачей. Однако, возможно, в адаптации не будет необходимости, если все жители планеты пересядут на электромобили, будут отапливать дома исключительно солнечными панелями и ветряками, а коров (источник выбросов CO2) перестанут выпускать пастись — тогда, быть может, климат перестанет меняться, и глобальное потепление остановится…

Важный вопрос — устойчивость прибрежных сообществ

Вообще, руководителю секретариата VASAB стоило бы уметь говорить по-литовски, ведь прибрежные поселения от Бутинге до Лиепаи перегородили доступ к морю знаками «кирпич» и надписями Privati valda («Частная собственность»). Там уже всё пространственно спланировано и «устойчиво» управляется.

Если в проекте нет слова «устойчивый», то такой проект вообще никуда не годится. Это слово (по-английски sustainability) обязательно должно присутствовать в любом серьёзном документе. Всё равно, что в девяти из десяти случаев его употребляют без смысла. Подобное уже было во времена СССР, когда даже в инструкции по искусственному осеменению коров вступление должно было содержать отсылку к XXV съезду КПСС и цитату Брежнева. Но в проекте Балтийского форума с этим всё в порядке — «устойчивость» там буквально на каждом шагу.

В воображении можно представить, как в ноябре участники конференции соберутся в Доме культуры VEF, зарегистрируются, будут слушать доклады и презентации, прервутся на кофе-паузы, а вечером — фуршеты. В речах особой новизны не будет, ведь такие проекты не проводятся ради острых дебатов — скажем, о том, нужны ли на побережье поля ветряков. Всё будет гладко и дипломатично, ведь цель форума — дать участникам возможность подтвердить свои учёные степени и должности, продемонстрировать «глубокую» компетентность и «устойчивое» умение говорить много и ни о чём.

Хотя нельзя сказать, что совсем всё будет бесполезным. Например, инновационный инструмент Sea2Land Navigator — это онлайн-платформа, где можно найти карты с отмеченными затопляемыми лугами, охраняемыми природными зонами и местами, где уже находятся или планируются энергетические объекты. Это действительно может пригодиться специалистам по планированию.

Для следующего руководителя VASAB это будет работа мечты — неплохая зарплата и «занятость» прибрежными ландшафтами и инфраструктурой. Такую должность ещё поискать — разве что лесной рейнджер на Большом Барьерном рифе или смотритель маяка (если хорошо платят). Главное — хорошо выглядеть, умно говорить и имитировать энергичную деятельность в моменты, когда делать нечего.

Международность как оправдание

Директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс, которому поручено заниматься сокращением бюрократии, объяснил существование VASAB в интервью nra.lv тем, что структура работает с международными проектами:

«Я слежу за тем, чтобы в госуправлении не было дублирования функций и задачи концентрировались. Например, в Министерстве образования и науки недавно объединили две структурные единицы в одну. Видимо, VARAM считает, что секретариат VASAB необходим», — сказал Р. Кронбергс. Он подчеркивает, что секретариат VASAB — это не просто офис, а региональный координационный узел между 11 странами. Его задачи включают:

- Подготовку и координацию межгосударственных встреч, рабочих групп и экспертных форумов;
- Поддержку разработки политик (стратегии, рекомендации, планы действий);
- Содействие обмену информацией, мониторинг реализации проектов;
- Управление механизмами сотрудничества в сфере морского пространственного планирования.

И каждое из этих направлений требует отдельных сотрудников с соответствующей специализацией, пояснил руководитель Государственной канцелярии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:15 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 3 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 3 часа назад
Bloomberg: год войны между РФ и НАТО обойдётся миру в 1,5 трлн долларов
Bitnews.lv 7 часов назад
Зеленский: Россия готовится к операциям на территории стран НАТО
Bitnews.lv 7 часов назад
«Министерство образования находится в отчаянии»
Sfera.lv 8 часов назад
Госполиция проводит рейды — просят не садиться за руль пьяными
Bitnews.lv 12 часов назад
Янисы работают в 31 самоуправлении
Sfera.lv 12 часов назад
Взрыв BMW в Адажи: пострадал человек, полиция исключает криминал
Bitnews.lv 1 день назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

История и культура 17:14

История и культура 0 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

Важно 16:58

Важно 0 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать