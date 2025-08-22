«Пушистый форсаж» зажигает: киноафиша 22 — 28 августа

"Одно целое» (16+) (Together) Режиссер - Майкл Шенкс.

В ролях: Дэйв Франко, Элисон Бри, Дэймон Херриман, Миа Мориссей, Карл Ричмонд.

Фильм ужасов. После переезда в уединенный загородный дом пара, переживающая кризис в отношениях, сталкивается с необъяснимым явлением: их тела начинают тянуться друг к другу с пугающей силой. Чтобы спастись, им предстоит раскрыть тайну этого места, прежде чем они сольются в одно целое.

"Пушистый форсаж: Гран-при» (0+) (Grand Prix of Europe) Режиссер - Вальдемар Фаст.

Анимация. Веселая и обаятельная Эдда с ума сходит по болидам и жить не может без гонок. И 50-я годовщина европейского Гран-при становится для нее возможностью не только исполнить свою мечту и войти в историю автоспорта, но также спасти семью от разорения. Однако на соревнованиях она встречает своего кумира Эда — четырехкратного чемпиона, которого не заботит ничего, кроме победы.

Киноафиша 22 - 28 августа

Apollo kino Akropole

Одно целое – 22, 24-27.08 – 11.15, 18.30, 21.15; 23.08 – 17.15, 20.40; 28.08 – 11.15, 18.55, 21.50

Пушистый форсаж: Гран-при – 22-28.08 – 11.30, 13.55 (рус.), 16.00, 18.10, 18.30 (рус.)

Супруги Роуз – 28.08 – 12.30, 18.30, 21.25

Дом – 22, 25-27.08 – 12.40, 22.20; 23, 28.08 – 22.20; 24.08 – 17.20, 22.20

Никто-2 – 22, 25-27.08 – 13.35, 19.35, 21.40; 23.08 – 12.20, 19.40, 21.45; 24.08 – 13.35, 19.40, 21.45; 28.08 – 13.35, 19.45, 21.15

Материалистка – 22-28.08 – 14.25, 19.00, 21.25

Дракула – 22, 25-28.08 – 19.30; 23.08 – 14.25; 24.08 – 21.50

Чумовая пятница - 2 – 22, 25-28.08 – 14.50; 23.08 – 12.50; 24.08 – 11.50

Жизнь Чака – 22, 25-27.08 – 17.15; 24.08 – 12.30; 28.08 – 11.50

Час исчезновения – 22, 25-28.08 – 16.05, 21.55; 23, 24.08 – 15.00, 21.00

Верни её из мёртвых – 22, 25-28.08 – 22.15; 23.08 – 22.20

Голый пистолет – 22, 24-28.08 – 13.50, 20.20; 23.08 – 20.20

Фантастическая четвёрка: первые шаги – 22, 25-27.08 – 13.35, 19.40; 23, 24.08 – 17.10; 28.08 – 13.35, 17.15

Я знаю, что вы сделали прошлым летом – 22, 25-27.08 – 22.10; 23.08 – 21.10; 24.08 – 22.00

Шпионская свадьба – 22, 23, 25-27.08 – 12.05; 24.08 – 14.55, 19.30

Мир юрского периода: возрождение – 22, 24-27.08 – 11.40, 15.40; 23.08 – 11.40, 19.30; 28.08 – 11.00, 15.40

F1 – 22, 25-28.08 – 15.50, 18.45, 20.45; 23, 24.08 – 15.50, 17.45, 20.45

Миссия невыполнима: финальная расплата – 22, 24-27.08 – 20.50; 23.08 – 15.15

Лило и Стич – 22, 25-27.08 – 17.10; 23.08 – 18.40; 24.08 – 19.35; 28.08 – 16.30

Плохие парни - 2 – 22, 24-28.08 – 11.35 (рус.), 13.40, 16.10 (рус.), 18.55; 23.08 – 11.35 (рус.), 13.40, 16.10 (рус.), 18.15

Смурфики в кино – 22, 24-28.08 – 11.40, 12.20 (рус.), 14.35, 16.45 (рус.); 23.08 – 11.30 (рус.), 11.30, 13.40, 13.45 (рус.)

Как приручить дракона – 22, 25-28.08 – 10.55, 14.30 (рус.), 16.50; 23, 24.08 – 12.15, 14.30 (рус.), 16.50

Apollo kino Plaza

Одно целое – 22-28.08 – 17.40, 19.25, 21.10

Пушистый форсаж: Гран-при – 22-25, 27, 28.08 – 11.00, 11.30 (рус.), 13.15, 13.45 (рус.), 15.30, 16.00 (рус.), 17.45; 26.08 - 11.00, 11.30 (рус.), 13.15, 13.45 (рус.), 15.30, 16.00 (рус.), 17.45, 18.45 (рус.)

Супруги Роуз – 28.08 – 14.30, 18.40, 22.00

Дом – 22-28.08 – 21.00

Никто-2 – 22, 24, 25, 27.08 – 18.55, 22.00; 23, 26.08 – 18.55, 21.50; 28.08 – 19.00, 21.00

Материалистка – 22, 25, 27.08 – 12.05, 19.25, 21.25; 23, 24, 26, 28.08 – 15.15, 19.25, 21.25

Дракула – 22, 24, 25, 27, 28.08 – 21.40

Жизнь Чака – 23, 26.08 – 21.40

Час исчезновения – 22, 25.08 – 14.10, 21.50; 23, 26.08 – 13.50, 22.00; 24, 28.08 – 13.50, 21.50; 27.08 – 14.00, 21.50

Голый пистолет – 22-28.08 – 17.25, 20.00

Фантастическая четвёрка: первые шаги – 22, 25.08 – 16.55; 23, 27.08 – 21.05; 24, 28.08 – 11.20; 26.08 – 21.00

Супермен – 22, 24, 25.08 – 21.05; 23, 26.08 – 11.05; 27.08 – 16.40

Мир юрского периода: возрождение – 22, 25.08 – 11.20; 23, 24, 26, 28.08 – 16.35; 27.08 – 11.10

F1 – 22, 25, 27.08 – 14.30, 18.15, 20.00; 23, 24, 26, 28.08 – 12.05, 18.15, 20.00

Лило и Стич – 22-25, 27.08 – 18.40

Плохие парни - 2 – 22-28.08 – 12.00, 12.10 (рус.), 14.20, 16.20 (рус.), 18.50

Смурфики в кино – 22-28.08 – 11.30, 16.40, 16.45 (рус.)

Элио – 22-28.08 – 12.30

Как приручить дракона – 22-28.08 – 13.40, 14.45 (рус.)

Minecraft в кино – 22-27.08 – 14.30

Apollo kino Domina

Одно целое – 22.08 – 19.00; 23, 25.08 – 21.30; 24, 26, 27.08 – 21.00; 28.08 – 21.15

Пушистый форсаж: Гран-при – 22, 26, 27.08 – 13.30 (рус.), 13.30, 16.30 (рус.), 18.30; 23, 25, 28.08 – 11.15 (рус.), 13.30, 16.10 (рус.), 18.30; 24.08 – 11.30 (рус.), 13.30, 16.30 (рус.), 18.30

Супруги Роуз – 28.08 – 18.40

Никто-2 – 23, 25.08 – 15.00; 28.08 – 14.35

Материалистка – 22, 23, 25, 28.08 – 12.20, 21.00; 24, 26, 27.08 – 12.20, 18.55

Час исчезновения – 22, 24, 26, 27.08 – 21.30; 23, 25.08 – 18.35; 28.08 – 16.55

Голый пистолет – 22, 24, 26, 27.08 – 18.00;

Мир юрского периода: возрождение – 22, 24, 26, 27.08 – 15.00

F1 – 22, 24, 26, 27.08 – 20.10; 23, 25, 28.08 – 19.50

Лило и Стич – 23, 25.08 – 17.15

Плохие парни - 2 – 22, 24, 26, 27.08 – 11.00, 13.55 (рус.), 15.55; 23, 25, 28.08 – 11.00, 13.40 (рус.), 15.55

Kino Citadele

На момент сдачи номера кинотеатр Kino Citadele предоставил частичное расписание своих киносеансов.

Одно целое – 22.08 - 13.40, 16.10, 18.45, 21.15; 23.08 - 16.30, 18.55, 21.25; 24.08 - 16.30, 18.55, 21.55

Пушистый форсаж: Гран-при - 22.08 - 11.30, 12.30 (рус.), 13.55, 15.00 (рус.); 23, 24.08 - 11.00, 11.30 (рус.), 13.20, 13.50 (рус.), 15.40

Дом - 22.08 - 18.30, 22.30; 23, 24.08 - 16.45, 21.00

Никто-2 – 22.08 - 17.00, 19.20, 22.00; 23.08 - 17.25, 19.40, 22.25; 24.08 - 14.05, 19.50

Материалистка - 22.08 - 14.30, 16.00, 18.40, 21.35; 23.08 - 13.00, 16.00, 19.05, 21.55; 24.08 - 11.25, 14.20, 17.10, 18.35, 21.30

Дракула - 22.08 - 17.40, 22.05; 23.08 - 19.25, 22.20; 24.08 - 16.35, 19.25

Чумовая пятница - 2 - 22.08 - 11.05, 14.20; 23.08 - 11.15, 16.55; 24.08 - 11.15

Жизнь Чака - 22.08 - 14.10, 19.55; 23.08 - 20.00; 24.08 - 20.20

Час исчезновения - 22.08 - 13.15, 16.20, 19.05, 21.10, 22.25; 23.08 - 12.00, 14.10, 16.20, 19.20, 22.10; 24.08 - 11.35, 14.25, 16.20, 19.20

Верни её из мёртвых - 22.08 - 15.40; 23.08 - 22.05; 24.08 - 21.25

Голый пистолет - 22.08 - 15.20, 17.35, 19.45, 21.40; 23.08 - 15.45, 17.55, 20.05, 22.00; 24.08 - 15.45, 17.55, 20.05

Фантастическая четвёрка: первые шаги – 22.08 - 11.40, 16.30, 21.20; 23.08 - 13.40, 16.10, 20.30; 24.08 - 12.35, 15.35, 19.40

Я знаю, что вы сделали прошлым летом – 23.08 - 22.15

Супермен – 22.08 - 13.05, 16.05, 18.10; 23.08 - 13.25, 16.25, 19.10; 24.08 - 16.25, 19.10

Шпионская свадьба - 24.08 - 18.05

Мир юрского периода: возрождение – 22.08 - 16.50; 23.08 - 13.05, 17.00; 24.08 - 13.10, 17.15

F1 – 22.08 - 12.25, 17.25, 19.00, 21.05; 23.08 - 12.35, 15.20, 19.00, 21.50; 24.08 - 14.15, 18.00, 20.00

28 лет спустя – 23.08 - 22.35

Лило и Стич – 23.08 - 11.20; 24.08 - 12.00

Плохие парни - 2 - 22.08 - 11.35, 12.50 (рус.), 14.00, 15.15 (рус.), 17.30; 23.08 - 12.05, 13.10 (рус.), 14.30, 15.00 (рус.), 15.35 (англ.), 16.15, 18.35 (рус.); 24.08 - 11.40, 12.40 (рус.), 14.10, 14.35 (рус.), 15.05 (англ.), 16.15, 18.40 (рус.)

Смурфики в кино – 22.08 - 11.00, 12.00 (рус.), 13.10, 16.15 (рус.); 23.08 - 11.05 (рус.), 11.10, 13.30, 18.05 (англ.); 24.08 - 11.05 (рус.), 11.55, 13.30 (рус.), 14.30

Элио – 22, 23.08 - 11.50; 24.08 - 12.05

Как приручить дракона – 22.08 - 12.55; 23.08 - 14.00; 24.08 - 13.40

Киногалерея/К. Сунс

Харалдс Симанис. Певец и кровельщик – 27.08 – 18.20

Что случилось осенью – 23.08 – 16.30; 28.08 - 18.30

Безумно – 24.08 – 18.00; 27.08 - 20.30

Женщины с балкона – 23.08 – 18.20; 28.08 – 20.20

Идеальные незнакомцы – 24.08 – 16.20; 26.08 – 20.10

Комната – 22, 26.08 – 18.20

Супергерои – 22.08 – 20.10

Splendid Palace

Остров страха – 23.08 – 17.00

Материалистка – 24.08 – 17.45; 26.08 – 13.00; 28.08 – 20.20

Жизнь Чака – 24.08 – 15.30; 27.08 – 20.30

Дракула – 24.08 – 20.00; 27.08 – 18.00

Финикийская схема – 25.08 – 20.15

Харалдс Симанис. Певец и кровельщик. – 26.08 – 19.00; 28.08 – 18.30

Брак по-итальянски – 28.08 – 22.00

Партенопа – 27.08 – 22.00

Достичь глубины: в одиночку через Тихий океан – 25.08 – 18.00