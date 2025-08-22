«Пушистый форсаж» зажигает: киноафиша 22 — 28 августа

"Одно целое» (16+) (Together) Режиссер - Майкл Шенкс.
В ролях: Дэйв Франко, Элисон Бри, Дэймон Херриман, Миа Мориссей, Карл Ричмонд.
Фильм ужасов. После переезда в уединенный загородный дом пара, переживающая кризис в отношениях, сталкивается с необъяснимым явлением: их тела начинают тянуться друг к другу с пугающей силой. Чтобы спастись, им предстоит раскрыть тайну этого места, прежде чем они сольются в одно целое.
"Пушистый форсаж: Гран-при» (0+) (Grand Prix of Europe) Режиссер - Вальдемар Фаст.
Анимация. Веселая и обаятельная Эдда с ума сходит по болидам и жить не может без гонок. И 50-я годовщина европейского Гран-при становится для нее возможностью не только исполнить свою мечту и войти в историю автоспорта, но также спасти семью от разорения. Однако на соревнованиях она встречает своего кумира Эда — четырехкратного чемпиона, которого не заботит ничего, кроме победы.
Киноафиша 22 - 28 августа
Apollo kino Akropole
Одно целое – 22, 24-27.08 – 11.15, 18.30, 21.15; 23.08 – 17.15, 20.40; 28.08 – 11.15, 18.55, 21.50
Пушистый форсаж: Гран-при – 22-28.08 – 11.30, 13.55 (рус.), 16.00, 18.10, 18.30 (рус.)
Супруги Роуз – 28.08 – 12.30, 18.30, 21.25
Дом – 22, 25-27.08 – 12.40, 22.20; 23, 28.08 – 22.20; 24.08 – 17.20, 22.20
Никто-2 – 22, 25-27.08 – 13.35, 19.35, 21.40; 23.08 – 12.20, 19.40, 21.45; 24.08 – 13.35, 19.40, 21.45; 28.08 – 13.35, 19.45, 21.15
Материалистка – 22-28.08 – 14.25, 19.00, 21.25
Дракула – 22, 25-28.08 – 19.30; 23.08 – 14.25; 24.08 – 21.50
Чумовая пятница - 2 – 22, 25-28.08 – 14.50; 23.08 – 12.50; 24.08 – 11.50
Жизнь Чака – 22, 25-27.08 – 17.15; 24.08 – 12.30; 28.08 – 11.50
Час исчезновения – 22, 25-28.08 – 16.05, 21.55; 23, 24.08 – 15.00, 21.00
Верни её из мёртвых – 22, 25-28.08 – 22.15; 23.08 – 22.20
Голый пистолет – 22, 24-28.08 – 13.50, 20.20; 23.08 – 20.20
Фантастическая четвёрка: первые шаги – 22, 25-27.08 – 13.35, 19.40; 23, 24.08 – 17.10; 28.08 – 13.35, 17.15
Я знаю, что вы сделали прошлым летом – 22, 25-27.08 – 22.10; 23.08 – 21.10; 24.08 – 22.00
Шпионская свадьба – 22, 23, 25-27.08 – 12.05; 24.08 – 14.55, 19.30
Мир юрского периода: возрождение – 22, 24-27.08 – 11.40, 15.40; 23.08 – 11.40, 19.30; 28.08 – 11.00, 15.40
F1 – 22, 25-28.08 – 15.50, 18.45, 20.45; 23, 24.08 – 15.50, 17.45, 20.45
Миссия невыполнима: финальная расплата – 22, 24-27.08 – 20.50; 23.08 – 15.15
Лило и Стич – 22, 25-27.08 – 17.10; 23.08 – 18.40; 24.08 – 19.35; 28.08 – 16.30
Плохие парни - 2 – 22, 24-28.08 – 11.35 (рус.), 13.40, 16.10 (рус.), 18.55; 23.08 – 11.35 (рус.), 13.40, 16.10 (рус.), 18.15
Смурфики в кино – 22, 24-28.08 – 11.40, 12.20 (рус.), 14.35, 16.45 (рус.); 23.08 – 11.30 (рус.), 11.30, 13.40, 13.45 (рус.)
Как приручить дракона – 22, 25-28.08 – 10.55, 14.30 (рус.), 16.50; 23, 24.08 – 12.15, 14.30 (рус.), 16.50
Apollo kino Plaza
Одно целое – 22-28.08 – 17.40, 19.25, 21.10
Пушистый форсаж: Гран-при – 22-25, 27, 28.08 – 11.00, 11.30 (рус.), 13.15, 13.45 (рус.), 15.30, 16.00 (рус.), 17.45; 26.08 - 11.00, 11.30 (рус.), 13.15, 13.45 (рус.), 15.30, 16.00 (рус.), 17.45, 18.45 (рус.)
Супруги Роуз – 28.08 – 14.30, 18.40, 22.00
Дом – 22-28.08 – 21.00
Никто-2 – 22, 24, 25, 27.08 – 18.55, 22.00; 23, 26.08 – 18.55, 21.50; 28.08 – 19.00, 21.00
Материалистка – 22, 25, 27.08 – 12.05, 19.25, 21.25; 23, 24, 26, 28.08 – 15.15, 19.25, 21.25
Дракула – 22, 24, 25, 27, 28.08 – 21.40
Жизнь Чака – 23, 26.08 – 21.40
Час исчезновения – 22, 25.08 – 14.10, 21.50; 23, 26.08 – 13.50, 22.00; 24, 28.08 – 13.50, 21.50; 27.08 – 14.00, 21.50
Голый пистолет – 22-28.08 – 17.25, 20.00
Фантастическая четвёрка: первые шаги – 22, 25.08 – 16.55; 23, 27.08 – 21.05; 24, 28.08 – 11.20; 26.08 – 21.00
Супермен – 22, 24, 25.08 – 21.05; 23, 26.08 – 11.05; 27.08 – 16.40
Мир юрского периода: возрождение – 22, 25.08 – 11.20; 23, 24, 26, 28.08 – 16.35; 27.08 – 11.10
F1 – 22, 25, 27.08 – 14.30, 18.15, 20.00; 23, 24, 26, 28.08 – 12.05, 18.15, 20.00
Лило и Стич – 22-25, 27.08 – 18.40
Плохие парни - 2 – 22-28.08 – 12.00, 12.10 (рус.), 14.20, 16.20 (рус.), 18.50
Смурфики в кино – 22-28.08 – 11.30, 16.40, 16.45 (рус.)
Элио – 22-28.08 – 12.30
Как приручить дракона – 22-28.08 – 13.40, 14.45 (рус.)
Minecraft в кино – 22-27.08 – 14.30
Apollo kino Domina
Одно целое – 22.08 – 19.00; 23, 25.08 – 21.30; 24, 26, 27.08 – 21.00; 28.08 – 21.15
Пушистый форсаж: Гран-при – 22, 26, 27.08 – 13.30 (рус.), 13.30, 16.30 (рус.), 18.30; 23, 25, 28.08 – 11.15 (рус.), 13.30, 16.10 (рус.), 18.30; 24.08 – 11.30 (рус.), 13.30, 16.30 (рус.), 18.30
Супруги Роуз – 28.08 – 18.40
Никто-2 – 23, 25.08 – 15.00; 28.08 – 14.35
Материалистка – 22, 23, 25, 28.08 – 12.20, 21.00; 24, 26, 27.08 – 12.20, 18.55
Час исчезновения – 22, 24, 26, 27.08 – 21.30; 23, 25.08 – 18.35; 28.08 – 16.55
Голый пистолет – 22, 24, 26, 27.08 – 18.00;
Мир юрского периода: возрождение – 22, 24, 26, 27.08 – 15.00
F1 – 22, 24, 26, 27.08 – 20.10; 23, 25, 28.08 – 19.50
Лило и Стич – 23, 25.08 – 17.15
Плохие парни - 2 – 22, 24, 26, 27.08 – 11.00, 13.55 (рус.), 15.55; 23, 25, 28.08 – 11.00, 13.40 (рус.), 15.55
Kino Citadele
На момент сдачи номера кинотеатр Kino Citadele предоставил частичное расписание своих киносеансов.
Одно целое – 22.08 - 13.40, 16.10, 18.45, 21.15; 23.08 - 16.30, 18.55, 21.25; 24.08 - 16.30, 18.55, 21.55
Пушистый форсаж: Гран-при - 22.08 - 11.30, 12.30 (рус.), 13.55, 15.00 (рус.); 23, 24.08 - 11.00, 11.30 (рус.), 13.20, 13.50 (рус.), 15.40
Дом - 22.08 - 18.30, 22.30; 23, 24.08 - 16.45, 21.00
Никто-2 – 22.08 - 17.00, 19.20, 22.00; 23.08 - 17.25, 19.40, 22.25; 24.08 - 14.05, 19.50
Материалистка - 22.08 - 14.30, 16.00, 18.40, 21.35; 23.08 - 13.00, 16.00, 19.05, 21.55; 24.08 - 11.25, 14.20, 17.10, 18.35, 21.30
Дракула - 22.08 - 17.40, 22.05; 23.08 - 19.25, 22.20; 24.08 - 16.35, 19.25
Чумовая пятница - 2 - 22.08 - 11.05, 14.20; 23.08 - 11.15, 16.55; 24.08 - 11.15
Жизнь Чака - 22.08 - 14.10, 19.55; 23.08 - 20.00; 24.08 - 20.20
Час исчезновения - 22.08 - 13.15, 16.20, 19.05, 21.10, 22.25; 23.08 - 12.00, 14.10, 16.20, 19.20, 22.10; 24.08 - 11.35, 14.25, 16.20, 19.20
Верни её из мёртвых - 22.08 - 15.40; 23.08 - 22.05; 24.08 - 21.25
Голый пистолет - 22.08 - 15.20, 17.35, 19.45, 21.40; 23.08 - 15.45, 17.55, 20.05, 22.00; 24.08 - 15.45, 17.55, 20.05
Фантастическая четвёрка: первые шаги – 22.08 - 11.40, 16.30, 21.20; 23.08 - 13.40, 16.10, 20.30; 24.08 - 12.35, 15.35, 19.40
Я знаю, что вы сделали прошлым летом – 23.08 - 22.15
Супермен – 22.08 - 13.05, 16.05, 18.10; 23.08 - 13.25, 16.25, 19.10; 24.08 - 16.25, 19.10
Шпионская свадьба - 24.08 - 18.05
Мир юрского периода: возрождение – 22.08 - 16.50; 23.08 - 13.05, 17.00; 24.08 - 13.10, 17.15
F1 – 22.08 - 12.25, 17.25, 19.00, 21.05; 23.08 - 12.35, 15.20, 19.00, 21.50; 24.08 - 14.15, 18.00, 20.00
28 лет спустя – 23.08 - 22.35
Лило и Стич – 23.08 - 11.20; 24.08 - 12.00
Плохие парни - 2 - 22.08 - 11.35, 12.50 (рус.), 14.00, 15.15 (рус.), 17.30; 23.08 - 12.05, 13.10 (рус.), 14.30, 15.00 (рус.), 15.35 (англ.), 16.15, 18.35 (рус.); 24.08 - 11.40, 12.40 (рус.), 14.10, 14.35 (рус.), 15.05 (англ.), 16.15, 18.40 (рус.)
Смурфики в кино – 22.08 - 11.00, 12.00 (рус.), 13.10, 16.15 (рус.); 23.08 - 11.05 (рус.), 11.10, 13.30, 18.05 (англ.); 24.08 - 11.05 (рус.), 11.55, 13.30 (рус.), 14.30
Элио – 22, 23.08 - 11.50; 24.08 - 12.05
Как приручить дракона – 22.08 - 12.55; 23.08 - 14.00; 24.08 - 13.40
Киногалерея/К. Сунс
Харалдс Симанис. Певец и кровельщик – 27.08 – 18.20
Что случилось осенью – 23.08 – 16.30; 28.08 - 18.30
Безумно – 24.08 – 18.00; 27.08 - 20.30
Женщины с балкона – 23.08 – 18.20; 28.08 – 20.20
Идеальные незнакомцы – 24.08 – 16.20; 26.08 – 20.10
Комната – 22, 26.08 – 18.20
Супергерои – 22.08 – 20.10
Splendid Palace
Остров страха – 23.08 – 17.00
Материалистка – 24.08 – 17.45; 26.08 – 13.00; 28.08 – 20.20
Жизнь Чака – 24.08 – 15.30; 27.08 – 20.30
Дракула – 24.08 – 20.00; 27.08 – 18.00
Финикийская схема – 25.08 – 20.15
Харалдс Симанис. Певец и кровельщик. – 26.08 – 19.00; 28.08 – 18.30
Брак по-итальянски – 28.08 – 22.00
Партенопа – 27.08 – 22.00
Достичь глубины: в одиночку через Тихий океан – 25.08 – 18.00