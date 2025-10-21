Прямо сегодня: в Верманском саду пройдет чемпионат крупнейших тыкв

На мероприятии будет определена самая впечатляющая тыква осеннего урожая этого года, а также, в особой категории, самая тяжелая тыква, выращенная молодыми латвийскими фермерами «Latvijas Mazpulki».

Всего на конкурс было представлено 39 тыкв из 15 регионов Латвии - Добельского, Кулдигского, Марупского, Адажского, Сигулдского, Салдусского, Южнокурземского, Вентспилсского, Балвского, Тукумского и Бауского края, Лудзенского, Ливанского, Елгавского и Лимбажского края.

До сих пор самая тяжелая тыква за всю историю чемпионата в Латвии весила 574 килограмма, и этот рекорд установила в 2018 году тыква, выращенная в Кулдигском крае Луизой Неймане.

ФОТО press.lv