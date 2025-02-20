Премьеры Литвы и Латвии: необходимо укреплять политическую координацию Rail Baltica

"Мы подробно говорили о проекте "Rail Baltica", который огромен по масштабам и сложен по техническим параметрам, поэтому требует исключительно деловой и тщательной политической координации", - сказал Гинтаутас Палуцкас в четверг в Риге после встречи с премьером Латвии Эвикой Силиней.

"Сегодня, к сожалению, приходится констатировать, что время упущено, цены выросли, поэтому для того, чтобы выровнять и уравновесить затраты и темпы реализации этого проекта, потребуется участие премьеров всех трех стран Балтии и их команд", - добавил он.

Ar Lietuvas kolēģi @g_paluckas runājām par Eiropas drošības un aizsardzības izdevumu palielināšanu, atbalstu Ukrainai, starptautiskajām aktualitātēm un transatlantisko attiecību nozīmi, kā arī lielajiem infrastruktūras projektiem un birokrātijas mazināšanu.



Esam vieni… pic.twitter.com/tD58mfJxpy — Evika Siliņa (@EvikaSilina) February 20, 2025

Силиня также сообщила, что проект "Rail Baltica" и его управление будут и дальше координироваться на уровне премьеров.

"Мы договорились, что контакты будут поддерживаться на уровне премьеров, мы продолжим держать этот проект под контролем на уровне премьеров, чтобы все знали, что у нас есть политическая воля, что этот проект нужно реализовать", - сказала глава латвийского правительства.

После того, как стоимость проекта "Rail Baltica" с 2017 года выросла в 2,6 раза, представители правительства Литвы заявили, что главная проблема - не деньги, а темпы его реализации. В прошлом году на работы "Rail Baltica" в Литве было выделено финансирование на сумму почти 1,5 млрд евро.

В конце января совместное предприятие стран Балтии "RB Rail" запросило еще 325 млн евро финансовой помощи Евросоюза на строительство "Rail Baltica".