Ратниекс считает, что памятные для латышского народа места нуждаются в особой правовой защите, которая исключила бы их использование для деятельности, несовместимой с историческим значением.
В пятницу, 28 ноября, в 12:00 Ратниекс встретится в Рижской думе с председателем юридической комиссии Сейма Иварсом Аболиньшем (Нацобъединение), представителями муниципальной полиции и самоуправления. Во время встречи будут обсуждаться возможные поправки о том, какие действия недопустимы в этих местах.
«Памятник Свободы — символ независимости нашего государства и свободы народа. Рижское Братское кладбище — священное место памяти о тех, кто отдал жизнь за Латвию. Мы не можем допустить, чтобы такие места использовались для неуместных акций протеста», — заявил Ратниекс.
Кроме того, он поручил оценить действия полиции во время акции протеста, состоявшейся во вторник у памятника Свободы.
Как сообщалось, 24 ноября у памятника прошла акция в поддержку сотрудницы организации «Gribu palīdzēt bēgļiem» («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко. На протест пришел ведущий Айвис Цериньш, баллотировавшийся в Сейм от «Объединенного списка». Он обратился к собравшимся, заявив, что Раубишко назначено слишком мягкое наказание. После этого муниципальная полиция проводила его с места собрания.
Акция прошла накануне рассмотрения Латгальским окружным судом апелляции по уголовному делу Раубишко. В прошлом году суд первой инстанции приговорил ее к 200 часам общественных работ. Приговор обжаловали как Раубишко и ее защитники, так и прокуратура.
Раубишко обвинялась в организации незаконного пересечения границы, однако суд признал ее виновной в пособничестве незаконному пересечению границы. Суд учел, что ее мотивом была гуманитарная помощь, хотя она и оказывалась противозаконными методами.
Судья указал, что совершенное ею преступление отличается от многих других подобных нарушений, поскольку Раубишко действовала не из корыстных побуждений, а из желания помочь людям.
Прокурор в ходе судебных прений просила приговорить Раубишко к полутора годам лишения свободы.
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