В пятницу, 28 ноября, в 12:00 Ратниекс встретится в Рижской думе с председателем юридической комиссии Сейма Иварсом Аболиньшем (Нацобъединение), представителями муниципальной полиции и самоуправления. Во время встречи будут обсуждаться возможные поправки о том, какие действия недопустимы в этих местах.

«Памятник Свободы — символ независимости нашего государства и свободы народа. Рижское Братское кладбище — священное место памяти о тех, кто отдал жизнь за Латвию. Мы не можем допустить, чтобы такие места использовались для неуместных акций протеста», — заявил Ратниекс.