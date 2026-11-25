По словам министра, цель санкций — ослабить способность России продолжать войну, одновременно сохранив экономические возможности Латвии помогать Украине. Поэтому важно избегать ограничений, которые нанесут России небольшой ущерб, а Латвии — значительный. Экономически слабая Латвия не сможет оказывать Украине финансовую и военную поддержку, считает Яунземс.
Он сообщил, что отраслевые министерства рассматривают различные сценарии. Министр также отметил, что ряд стран ЕС и Еврокомиссия не поддерживают блокирование продовольственных поставок из-за возможных последствий для стран глобального Юга. Транзит российского зерна продолжается, однако грузы проверяют на предмет возможного происхождения из оккупированных территорий Украины.
Депутаты призвали учитывать не только потери Латвии от запрета транзита, но и ущерб, который он нанесет России. Конкретных расчетов Яунземс не представил и признал, что не знает, имеются ли они в распоряжении МИД.
По оценке министра, зерно — товар с низкой добавленной стоимостью, а основная экономическая деятельность связана с его транспортировкой и логистикой. Доходы России от экспорта зерна значительно ниже, чем от продажи нефти и газа, хотя и этот экспорт приносит стране прибыль.
Яунземс допустил, что отношение общества к ограничениям может измениться, если они приведут к повышению налогов. Поэтому при принятии решений необходимо учитывать возможности государственного бюджета.
Наиболее эффективным способом ограничения транзита министр считает общие санкции ЕС. Латвия участвует в подготовке 22-го пакета санкций, в который планируется включить ограничения против российского теневого флота, банковского сектора и энергетики.
Кроме того, после недавних инцидентов Латвия совместно с партнерами по ЕС и Северо-Балтийской восьмерке (NB8) работает над дальнейшим ограничением въезда граждан России в ЕС и сокращением выдачи виз.
Комментируя слова премьер-министра Андриса Кулбергса, назвавшего ошибочным и безрассудным решение Эстонии в одностороннем порядке закрыть пограничные пункты для транспорта с Россией, Яунземс заявил, что глава правительства вправе иметь собственное мнение. Он не согласился с тем, что разногласия свидетельствуют о существовании в Латвии двух внешних политик.
Министр отметил, что Эстония сохранила железнодорожное сообщение, а экономические последствия ограничений для двух стран различаются: через Латвию проходит значительно больший грузопоток. Яунземс также сообщил о планируемом визите в Эстонию, где рассчитывает более подробно обсудить принятые решения.
По словам министра, латвийский транзитный маршрут важен для торговли стран Центральной Азии с Европой и является для них наиболее дешевым. Альтернативный Транскаспийский коридор связан с более высокими затратами, очередями и сложностями с поставками.
При этом Яунземс подчеркнул необходимость развивать альтернативные маршруты, чтобы снизить зависимость стран Центральной Азии от России. В качестве примеров он привел участие США и ЕС в развитии Транскаспийского коридора, а также планы государств Центраьной Азии по созданию транспортных путей через Афганистан к портам Пакистана.
Министр также выступил против возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену. По его словам, обсуждать их участие можно будет после прекращения военных действий. Эту позицию он намерен отстаивать на уровне ЕС, рассчитывая на поддержку стран NB8 и Польши.
Говоря о помощи Украине, Яунземс сообщил, что ведутся дополнительные переговоры о возможностях поддержки, содержание которых пока не может быть обнародовано.
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