Он сообщил, что отраслевые министерства рассматривают различные сценарии. Министр также отметил, что ряд стран ЕС и Еврокомиссия не поддерживают блокирование продовольственных поставок из-за возможных последствий для стран глобального Юга. Транзит российского зерна продолжается, однако грузы проверяют на предмет возможного происхождения из оккупированных территорий Украины.

Депутаты призвали учитывать не только потери Латвии от запрета транзита, но и ущерб, который он нанесет России. Конкретных расчетов Яунземс не представил и признал, что не знает, имеются ли они в распоряжении МИД.