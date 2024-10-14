Предприятия Вентспилса стабильно работают в обрабатывающей промышленности Вентспилс Редакция PRESS 14 октября, 2024 15:53 Вентспилс

По данным Центрального статистического управления (CSP), оборот продукции, произведенной в обрабатывающей промышленности Вентспилса в первом полугодии 2024 года, достиг 178 миллионов евро. Таким образом, по сравнению с первым полугодием 2023 года оборот продукции предприятий обрабатывающей промышленности, работающих в Вентспилсе, сохранился на прежнем уровне.

Большая часть продукции предприятий обрабатывающей промышленности города - 84% – во втором квартале 2024 года была экспортирована, что позволяет им продавать свою продукцию на более крупных рынках с более высокой платежеспособностью. Это самая высокая доля экспортируемой продукции среди городов государственного значения и выше, чем в среднем по Латвии (65%).

Из Вентспилса экспортируются техника для уборки улиц и машины для сбора мусора, металлические детали для транспортных средств и сельскохозяйственной техники, промышленное электронное, телекоммуникационное и медицинское оборудование, а также продукция авиационной, космической и военной промышленности, древесные гранулы, используемые для отопления биомассой, рыбные консервы, копчености и др.

Кроме того, в первом полугодии 2024 года у Вентспилса был самый высокий показатель по объему производства продукции обрабатывающей промышленности среди городов государственного значения в расчете на одного жителя, что в два раза превышает объем выпуска продукции на одного жителя в среднем по Латвии.

Объем выпуска продукции обрабатывающей промышленности на одного жителя в Латвии и в городах государственного значения в первом полугодии 2024 года, EUR